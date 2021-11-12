كورونا.. 10 دول أوربية في وضع وبائي “مقلق جدا”.. تعرف عليها

أفادت الوكالة الأوربية المكلفة بالأمراض، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي لكوفيد-19 يواصل تدهوره في الاتحاد الأوربي وبات يعد “مقلقا جدا” في عشر دول و”مقلقا” في عشر أخرى.

وأورد التقييم الأخير للأخطار التابع للمركز الأوربي لمراقبة الأمراض أن “الوضع الوبائي في الاتحاد الأوربي يطبعه حاليا ارتفاع سريع وكبير في الاصابات ونسبة وفيات ضعيفة لكنها ترتفع ببطء”.

وأضافت الوكالة الأوربية التي مقرها في ستوكهولم أن “الاصابات وحالات الاستشفاء وعدد الوفيات يتوقع أن تزيد كلها في الأسبوعين المقبلين”.

وبين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، أُدرجت بلجيكا وبولندا وهولندا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا وإستونيا واليونان والمجر وسلوفينيا ضمن الفئة الأكثر إثارة للقلق.

وأدرجت ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ورومانيا وسلوفاكيا ضمن الفئة “المقلقة”.

وثمة ثلاث دول في فئة “القلق المعتدل” هي فرنسا والبرتغال وقبرص في حين أدرجت أربع دول في فئة “القلق المحدود” هي إيطاليا وإسبانيا والسويد ومالطا.

ويعتمد الاسلوب الذي ينتهجه المركز الأوربي لمراقبة الأمراض على الجمع بين الأعداد المطلقة (عدد الاصابات وحالات الاستشفاء والوفيات) وتطورها في الآونة الأخيرة.

وأظهرت أحدث توقعاته أن عدد الاصابات والوفيات يفترض أن يزداد بنسبة 50% خلال الأسبوعين المقبلين ليبلغ وتيرة أسبوعية بواقع 300 إصابة جديدة و2.7 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وفي السياق نفسه، لاحظ المركز الأوربي أن الوضع الوبائي “مقلق” أيضا بالنسبة إلى دول ثلاث أخرى خارج الاتحاد هي النروج وآيسلندا وليشتنشتاين.

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تطورات انتشار كوفيد في العالم

فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم، الجمعة، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

اغلاق جزئي في هولندا

قي مواجهة العدد القياسي من حالات كوفيد-19، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم، عن قيود جديدة بما في ذلك إدخال أول “اغلاق جزئي” لهذا الشتاء في أوربا الغربية.

من بين الإجراءات المتوقعة التي ستطبق لمدة ثلاثة أسابيع، على الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية أن تغلق في الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي بينما من المفضل العمل عن بعد، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ومع ذلك، يجب أن تظل المدارس مفتوحة وأن يُسمح بالخروج من المنزل.

قيود جديدة في النروج

أعلنت الحكومة النروجية، اليوم، أن النروج ستعيد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 على المستوى الوطني في مواجهة التفشي القوي للوباء، لا سيما من خلال السماح للبلديات باستخدام الشهادة الصحية.

ستعطي الدولة الاسكندنافية التي رفعت جميع قيودها، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، جرعة ثالثة من اللقاح لكل من هم فوق الـ18، مع استثناء العزل والتدابير الصارمة.

جزيرة موريشوس

فرضت جزيرة موريشوس الواقعة في المحيط الهندي، الجمعة، سلسلة قيود جديدة لمواجهة ارتفاع الحالات على الرغم من مستوى التطعيم المرتفع.

وقال رئيس الوزراء برافيند جوغنوث “لن تكون الدولة قادرة على محاربة انتشار كوفيد-19 بمفردها”، متهماً الناس الذين لا يتبعون البروتوكولات الصحية بأنهم مسؤولون عن زيادة عدد الإصابات.

استرازينيكا تسجل خسائر

وتراجعت أرباح شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا في الربع الثالث بسبب ضرائبها وارتفاع تكاليف الأبحاث والمبيعات، على الرغم من زيادة الإيرادات بفضل لقاح كوفيد.

وبلغ صافي الخسارة 1.65 مليار دولار خلال الفترة مقابل أرباح بـ651 مليونا، قبل عام.

ومع ذلك ارتفع رقم الأعمال بنسبة 50% إلى 9.9 مليارات دولار، وخلافا لمنافسيها التزمت هذه الشركة ببيع لقاحها بسعر التكلفة.

لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) (غيتي)

ألمانيا ستواجه “أشهرا صعبة”

حذر رئيس معهد روبرت كوخ للرصد الصحي اليوم من أن ألمانيا التي تضررت “بشدة” من موجة رابعة من فيروس كورونا، يجب أن تستعد لـ”أسابيع وشهور صعبة”، مطالبا بتشديد القيود.

قيود جديدة في آيسلندا

بعد أقل من أسبوع من إعادة اتخاذ الإجراءات ضد كوفيد-19، أعلنت الحكومة الآيسلندية، اليوم، تشديدًا إضافيًا لتدابيرها اعتبارًا من منتصف الليل في مواجهة إصابات كوفيد-19 القياسية في الأيام الأخيرة.

أكثر من خمسة ملايين وفاة

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,078,208 أشخاص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، الجمعة، عند الساعة 11.00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (759.677) تليها البرازيل بتسجيلها 610.224 وفاة ثم الهند مع 462.690 وفاة والمكسيك مع 290.630 وفاة وروسيا مع 252.926 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً في الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.