مناورات أمريكية في البحر الأحمر بمشاركة إسرائيل والإمارات والبحرين

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (الأسطول الخامس) عن قيامها بمناورات عسكرية في البحر الأحمر يشارك فيها قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية، هي الأولى من نوعها بين الدولة العبرية والبلدين الخليجيين اللذين وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات معها العام الماضي.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن “قوات إماراتية وبحرينية وإسرائيلية بدأت الأربعاء بمعية القوات البحرية الأمريكية في إجراء مناورات متعددة الأطراف والاختصاصات لتطوير عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر”.

ويشمل التمرين الذي يستمر خمسة أيام مناورات عسكرية في البحر على متن سفينة نقل برمائية بهدف التدريب على “تكتيكات الزيارة والدخول والتفتيش والمصادرة”، بحسب بيان القيادة المركزية، معتبرة أنه “سيعزز قابلية العمل بين الفرق البحرية للقوات المشاركة”.

وشهدت مياه البحر الأحمر في السابق هجمات ضد موانئ سعودية وضد سفن تجارية.

ولدى إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة مخاوف مشتركة حيال إيران التي سبق وأن وُجّهت لها أصابع الاتهام بالوقوف خلف هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر ومياه الخليج قرب مضيق هرمز.

وقال قائد القيادة المركزية البحرية والأسطول الخامس والقوات المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر في البيان “من المثير رؤية القوات الأميركية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية”.

وأضاف أن “التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين”.

سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية (مواقع التواصل)

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط مهمة هي في مضيق هرمز قرب إيران وقناة السويس في مصر وباب المندب قرب اليمن.

ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع العام الماضي في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لتحيدا بذلك عن موقف اعتمدته الدول العربية طويلا بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، باتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن عامي 1979 و1994 على التوالي.