“شلتني كل الأيام الماضية واليوم بدي شيلك”.. مسنة سورية ترعى زوجها العاجز في إدلب (فيديو)

سجلت عدسات ناشط سوري لمسة وفاء نادرة لعجوز سورية ترعى زوجها العاجز المصاب بالشلل في مخيم للنازحين بريف إدلب شمال سوريا.

تجاوزت (أم حسين) السبعين من عمرها ولم يمنعها وهن جسدها وسنين الحرب والنزوح من الوقوف إلى جانب زوجها الذي أكل عليه الدهر وشرب وأقعده مشلولا.

ونشر الناشط السوري مهند المحمد عبر حسابه على إنستغرام مقاطع فيديو مؤثرة للسيدة السورية العجوز في مخيم كللي للنازحين بريف إدلب، وهي تساعد زوجها القعيد وتبكي معه بحرقة على أوضاعهم وتقول “شلتني (حملتني) كل الأيام الماضية واليوم بدي شيلك يا روحي”.

وتحدث الرجل المسن عن إصابته بالشلل بعد وقوعه أرضاً ويحكي عن نزوحهم منذ ثلاث سنوات وعن أوضاعهم المأساوية.