نزحت أم محمد من مخيم في منطقة جبل الزاوية شمال غربي سوريا إلى آخر في إدلب تعيل السيدة زوجها المقعد وطفلاتها الصغيرات بعد أن استشهد ولداها في الحرب.
“شلتني كل الأيام الماضية واليوم بدي شيلك”.. مسنة سورية ترعى زوجها العاجز في إدلب (فيديو)
سجلت عدسات ناشط سوري لمسة وفاء نادرة لعجوز سورية ترعى زوجها العاجز المصاب بالشلل في مخيم للنازحين بريف إدلب شمال سوريا.
تجاوزت (أم حسين) السبعين من عمرها ولم يمنعها وهن جسدها وسنين الحرب والنزوح من الوقوف إلى جانب زوجها الذي أكل عليه الدهر وشرب وأقعده مشلولا.
ونشر الناشط السوري مهند المحمد عبر حسابه على إنستغرام مقاطع فيديو مؤثرة للسيدة السورية العجوز في مخيم كللي للنازحين بريف إدلب، وهي تساعد زوجها القعيد وتبكي معه بحرقة على أوضاعهم وتقول “شلتني (حملتني) كل الأيام الماضية واليوم بدي شيلك يا روحي”.
وتحدث الرجل المسن عن إصابته بالشلل بعد وقوعه أرضاً ويحكي عن نزوحهم منذ ثلاث سنوات وعن أوضاعهم المأساوية.
"شلتني كل الأيام الماضية واليوم بدي شيلك يا روحي".. فيديو مؤثر لمُسنة عاجزة ترعى زوجها العاجز بخيام النازحين في #إدلب
المصدر | الناشط السوري مهند المحمد – انستغرام pic.twitter.com/zXYffp9k3o
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2021