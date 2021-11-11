جولات استفزازية للمستوطنين بالأقصى وطرد طلاب مقدسيين من صحن قبة الصخرة (فيديو)

اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما اقتحم جنود المنطقة الأثرية في (سبسطية) شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر( باب المغاربة) على شكل مجموعات متفرقة.

ونفذ المقتحمون “جولات استفزازية” في باحات الأقصى وأدوا صلوات علنية في منطقته الشرقية، بينما تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها ضد المصلين الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، طردت شرطة الاحتلال طلابا مقدسيين من صحن قبة الصخرة بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى pic.twitter.com/xlspPT9z7W — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 11, 2021

وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال ،اليوم، بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، وقال رئيس البلدية محمد عازم لـ(وفا)، إن مركبات عسكرية اقتحمت البلدة وانتشرت في المنطقة الأثرية.