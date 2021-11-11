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الأخبار|الهند

الدفع الرقمي على رأس ثور.. شاهد: كيف حصّل أحد فناني الشوارع الأموال خلال مهرجان؟

إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا يمكنك دفع الأموال بهذه الطريقة (وسائل إعلام هندية)
11/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202112:12 PM (مكة المكرمة)

ازداد استخدام المدفوعات الرقمية (ثورة الدفع الرقمي) بشكل كبير في بلدان عدة. وفي الهند، كان الوضع خاصاً جداً بالنسبة لفناني الشوارع الشعبيين والباعة المتجولين وحتى المتسولين.

وقبل أيام، شاركت وزيرة المالية الهندية (نيرمالا سيترامان) مقطع فيديو حول ثورة المدفوعات الرقمية في البلاد والتي وصلت إلى الفنانين الشعبيين الذين يؤدون حيلاً وعروضاً بهلوانية في الشوارع مع ثيرانهم مقابل تبرعات أو صدقات مالية من المتفرجين تُدفع إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية.

وأظهر المقطع الذي حظي بانتشار واسع أحد فناني الشوارع بعدما أدى عرضاً مع ثوره بأزياء (جانجير دولا) الشعبية ثم تقديم الصدقات عبر الهاتف من خلال عمل مسح لرمز “الاستجابة السريعة” المثبت في رأس الثور!

وفي ولاية (أندرا براديش وتيلانجانا)، ووفقًا للتقاليد، يزين الناس ثيرانهم القديمة ويتسولون من منزل إلى منزل خلال المهرجانات.

في هذه الأماكن، تتدرب الثيران على الرقص أو أداء الألعاب البهلوانية للترفيه عن الجمهور خلال المهرجان ومساعدة ملّاكهم على كسب لقمة العيش.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية يمكن رؤية ثور بأزياء شعبية ملونة يقف بينما يقوم أحد الأشخاص بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على جبين الثور.

وشارك رجل الأعمال (الملياردير) الهندي البارز (أناند ماهيندرا)، الفيديو عبر تويتر معلقًا “هل تحتاج إلى المزيد من الأدلة على التحول واسع النطاق إلى المدفوعات الرقمية في الهند” ؟!”.

ويروج الفيديو لفكرة أن استخدام طرق الدفع عبر الإنترنت لم يعد قاصرًا على الأعمال التجارية الكبرى فحسب بل من قِبل البائعين الصغار أيضًا، كما لم يقتصر انتشاره على المدن بل وصل إلى المناطق الريفية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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Published On 27/9/2021
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