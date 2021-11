الدفع الرقمي على رأس ثور.. شاهد: كيف حصّل أحد فناني الشوارع الأموال خلال مهرجان؟

ازداد استخدام المدفوعات الرقمية (ثورة الدفع الرقمي) بشكل كبير في بلدان عدة. وفي الهند، كان الوضع خاصاً جداً بالنسبة لفناني الشوارع الشعبيين والباعة المتجولين وحتى المتسولين.

وقبل أيام، شاركت وزيرة المالية الهندية (نيرمالا سيترامان) مقطع فيديو حول ثورة المدفوعات الرقمية في البلاد والتي وصلت إلى الفنانين الشعبيين الذين يؤدون حيلاً وعروضاً بهلوانية في الشوارع مع ثيرانهم مقابل تبرعات أو صدقات مالية من المتفرجين تُدفع إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية.

Recd a video of a Gangireddulata, where alms are given thru a QR code! India’s #digitalpayment revolution, reaching folk artists. In AP + Telangana, Gangireddulavallu dress up old oxen no longer helpful on farms, walk door to door during fests, performing with their nadaswarams pic.twitter.com/8rgAsRBP5v

