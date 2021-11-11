الدفع الرقمي على رأس ثور.. شاهد: كيف حصّل أحد فناني الشوارع الأموال خلال مهرجان؟

ازداد استخدام المدفوعات الرقمية (ثورة الدفع الرقمي) بشكل كبير في بلدان عدة. وفي الهند، كان الوضع خاصاً جداً بالنسبة لفناني الشوارع الشعبيين والباعة المتجولين وحتى المتسولين.

وقبل أيام، شاركت وزيرة المالية الهندية (نيرمالا سيترامان) مقطع فيديو حول ثورة المدفوعات الرقمية في البلاد والتي وصلت إلى الفنانين الشعبيين الذين يؤدون حيلاً وعروضاً بهلوانية في الشوارع مع ثيرانهم مقابل تبرعات أو صدقات مالية من المتفرجين تُدفع إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية.

Recd a video of a Gangireddulata, where alms are given thru a QR code! India’s #digitalpayment revolution, reaching folk artists. In AP + Telangana, Gangireddulavallu dress up old oxen no longer helpful on farms, walk door to door during fests, performing with their nadaswarams pic.twitter.com/8rgAsRBP5v — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 4, 2021

وأظهر المقطع الذي حظي بانتشار واسع أحد فناني الشوارع بعدما أدى عرضاً مع ثوره بأزياء (جانجير دولا) الشعبية ثم تقديم الصدقات عبر الهاتف من خلال عمل مسح لرمز “الاستجابة السريعة” المثبت في رأس الثور!

وفي ولاية (أندرا براديش وتيلانجانا)، ووفقًا للتقاليد، يزين الناس ثيرانهم القديمة ويتسولون من منزل إلى منزل خلال المهرجانات.

في هذه الأماكن، تتدرب الثيران على الرقص أو أداء الألعاب البهلوانية للترفيه عن الجمهور خلال المهرجان ومساعدة ملّاكهم على كسب لقمة العيش.

Do you need any more evidence of the large-scale conversion to digital payments in India?! pic.twitter.com/0yDJSR6ITA — anand mahindra (@anandmahindra) November 6, 2021

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية يمكن رؤية ثور بأزياء شعبية ملونة يقف بينما يقوم أحد الأشخاص بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على جبين الثور.

وشارك رجل الأعمال (الملياردير) الهندي البارز (أناند ماهيندرا)، الفيديو عبر تويتر معلقًا “هل تحتاج إلى المزيد من الأدلة على التحول واسع النطاق إلى المدفوعات الرقمية في الهند” ؟!”.

ويروج الفيديو لفكرة أن استخدام طرق الدفع عبر الإنترنت لم يعد قاصرًا على الأعمال التجارية الكبرى فحسب بل من قِبل البائعين الصغار أيضًا، كما لم يقتصر انتشاره على المدن بل وصل إلى المناطق الريفية.