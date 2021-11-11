أزمة النفايات في تونس.. تصاعد احتجاجات “عقارب” والشرطة تواجهها بقنابل الغاز (فيديو)

أطلقت قوات الأمن التونسية اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع على محتجين تجمّعوا وسط مدينة عقارب في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، توجّهوا نحو مكب للنفايات رفضًا لإعادة فتحه.

واندلعت مظاهرات عقارب مساء يوم الإثنين احتجاجًا على إعادة السلطات فتح مكب نفايات في المدينة بعد إغلاقه منذ نحو شهر ونصف، بسبب شكاوى من تلوث البيئة.

وردد المحتجون خلال مسيرتهم هتافات تنادي بإغلاق المكب، الذي قالوا إنهم يتضررون منه بسبب تلويثه للبيئة ما تسبب لهم في الكثير من الأمراض.

وأغلق المكب في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

ويوم الإثنين، قررت الحكومة إعادة فتح المكب بعدما تسبب إغلاقه في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية في الشوارع والأسواق ما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس، أكبر مدينة اقتصادية جنوبي تونس.

وتواجه تونس البالغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، بصورة عامة صعوبات في معالجة القمامة، وهي تطمر أو تحرق في الغالب في حين يعاد تدوير كمية ضئيلة بحسب منظمات متخصصة.

وكان اتحاد الشغل في مدينة عقارب، أعلن ،أمس الأربعاء، يوم حداد على شاب (35 عامًا) يقول السكان إنه توفي بعد استنشاقه كميات هائلة من غاز مسيل للدموع عقب مواجهات مع قوات الأمن.

ونفت وزارة الداخلية عبر بيان وفاة الشاب في الاحتجاجات وقالت إنه “تعرض لتوعك صحي طارئ في منزله على بعد 6 كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ونقله أحد أقاربه إلى مستشفى، حيث فارق الحياة”.

ودعا اتحاد الشغل في بيان، إلى الرفع الفوري للحصار الأمني المضروب على المدينة منذ الثلاثاء وفتح تحقيق في ملابسات “القتل العمد” للشاب عبد الرزاق الأشهب.

ويوم الثلاثاء، شهدت المدينة احتجاجات وخاصة محيط مصب النفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن احتجاجًا على إعادة فتحه، في حين أقدم محتجون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني، على خلفية وفاة الشاب.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي عندما اتخذ الرئيس قيس سعيّد عدة قرارات استثنائية أقال بموجبها الحكومة وجمّد البرلمان واتخذ خطوات أخرى اعتبرها البعض “انقلابا” وانتقدتها حكومات ومنظمات دولية.