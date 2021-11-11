انتبه.. هذه العلامات على جسدك تعني أنك مصاب بسرطان الكلى

نشرت صحيفة (ديلي إكسبرس) البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن سرطان الكلى، وقالت إنه من الصعب اكتشاف أعراضه في البداية، مشيرة إلى أهمية أن يكون الشخص متيقظا للتغيرات التي تحدث في جسمه.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إنه في كثير من الحالات، لا توجد أعراض واضحة لسرطان الكلى في البداية، ويمكن العثور عليها فقط أثناء الاختبارات لسبب آخر.

وتنقل الصحيفة عن مراكز علاج السرطان في أمريكا أنه “من الصعب غالبا اكتشاف سرطان الكلى في مراحله الأولى”، مضيفة أنه قبل أن ينمو الورم أو ينتشر المرض، يتم اكتشاف سرطان الكلى عن طريق الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

الأعراض

وتشير الصحيفة إلى أن أكثر علامات الإصابة بسرطان الكلى شيوعا هي وجود دم في البول، الذي قد يظهر بلون أحمر داكن أو صدئ.

وتقول إن العلامات الأخرى لسرطان الكلى قد تشمل أعراضا تظهر في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر.

وقد تشمل الأعراض آلاما أسفل الظهر، أو ضغطا مستمرا على جانب واحد منه، وكتلة أو ورم على الجانب أو أسفل الظهر، وتورم في الساقين أو الكاحلين.

تشمل الأعراض آلاما أسفل الظهر، أو ضغطا مستمرا على جانب واحد منه (غيتي)

ويلاحظ بعض الأشخاص أيضا فقدان غير مبرر في الوزن، وفقدان الشهية، والتعرق الليلي، والتعب، وتورم الخصية، والحمى غير المبررة التي تأتي وتذهب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

وتوضح مراكز علاج السرطان الأمريكية أنه “بالرغم من أن هذه الأعراض قد تشير إلى ورم في الكلى، إلا أنها قد تنجم أيضا عن مشكلات صحية أخرى لكن أقل خطورة”.

الوقاية خير من علاج

وتقول المؤسسة الطبية الشهيرة في أمريكا (مايو كلينك) إن اتخاذ خطوات لتحسين الصحة يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.

وتشمل الخطوات التي تنصح بها المؤسسة الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ويشخص سرطان الكلى في أغلب الأحيان عند الرجال أكثر من النساء.

العلامات الأخرى لسرطان الكلى قد تشمل علامات في ساقيك وكاحليك وأسفل ظهرك (غيتي)

ويتطور سرطان الكلى عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في أي من الكليتين في الانقسام والنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه في المرحلة الأولى، ينجو أكثر من 85% من مرضى السرطان لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد تشخيصهم.

وتقول إن طبيبك قد يراقب سرطان الكلى الصغير لفترة من الوقت قبل التوصية بالعلاج.

وتشير إلى أن “الجراحة هي العلاج الرئيسي لسرطان الكلى الذي لم ينتشر إلى جزء آخر من جسمك. قد تخضع أيضًا لعملية جراحية للسرطان المنتشر (سرطان متقدم)”.