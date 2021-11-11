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الأخبار|تركيا

“أنا طائر”.. مشتبه به يحاول الهرب من الشرطة بطريقة غير مألوفة (فيديو)

ظهر المشتبه به وهو يقطع مسافة في الهواء عبر سلك الطاقة بينما يقول "أنا طائر" (منصات التواصل)
11/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202111:06 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون أتراك ووسائل إعلام محلية مقطع فيديو لمشتبه به حاول الهروب من الشرطة بطريقة غير مألوفة شكلت خطورة على حياته وحياة الآخرين.

وقع الحادث قبل نحو 10 أيام في مدينة أوردو شمالي تركيا، فعندما حاولت قوات الدرك القبض على المشتبه به في المنزل الذي كان يختبئ فيه بموجب مذكرة احتجاز بحقه، حاول الأخير الإفلات عبر التمسك بأسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء.

وظهر المشتبه به عبر المقطع المصور وهو يقطع مسافة في الهواء عبر سلك الطاقة بينما يقول “أنا طائر”.

وبدا المتهم غير مكترث بأنه يعرض حياته للخطر ولم تجدِ محاولات أقاربه لمنعه وتحذيره من خطورة ما يفعل وأنه قد يموت صعقًا بالكهرباء.

ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد تمكن من الهرب أو حدث له مكروه أم أن الشرطة استطاعت القبض عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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