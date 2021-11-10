مقتل صحفية يمنية حامل.. فيديو للحظة التفجير ولقطة لجنينها تشعل المنصات (شاهد)

قتلت صحفية يمنية حامل وأصيب زوجها بجروح خطيرة، أمس الثلاثاء، في انفجار استهدف سيارتهما بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية وناشطون، بأن الصحفية رشا عبد الله قتلت مع جنينها بينما أصيب زوجها الصحفي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

لحظة انفجار سيارة الاعلامي محمود العتمي وزوجته الاعلاميه رشا الحرازي❗ البعض كانوا يضنوا انه حادث مروري واصطدام بقاطرة لأنها كانت قريبة من سيارتهم أثناء الانفجار❗

هذا الفديو يوضح الحقيقه ويبعد الشك لمن مازال في شكه pic.twitter.com/StNDbhTd0g — هيثم القيسي (@Haitham_alQais) November 10, 2021

وأضافت أن الانفجار الذي استهدف سيارة رشا وزوجها في مديرية خور مكسر بمدينة عدن، ناجم عن عبوة ناسفة أُلصقت بالسيارة وفجّرت عن بعد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

رشا وزوجها محمود ، صحفيان شابان .. الأولى قُتلت مع جنينها ، والثاني ينام في غرفة العناية المركزة ، جراء تفجير سيارتهما بعبوة ناسفة في #عدن ..سقط خلال الحرب في شمال #اليمن وجنوبه خمسون شهيداً.

أبرياء لم يتخابروا ، أو يتآمروا، ولم يحملوا سلاحاً غير القلم أو الكاميرا .. ياله من وجع! pic.twitter.com/twNx2zzxYr — أنور العنسي (@anwaryem) November 9, 2021

وأثارت الواقعة تفاعلا وحزنا على منصات التواصل العربية لاسيما بعد انتشار فيديو للحظة التفجير وصورة قيل إنها لجنين رشا ملقى على الأرض وحوله الدماء.

1_الحوثيين أستدعوا بعض الاعلاميين في #الحديدة لأخذ معلومات عن عنوان وسكن ونوع سيارة الاعلامي #محمود_العتمي في #عدن في اكتوبر الماضي واليوم تم استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته ادت الى وفاة زوجته الاعلامية رشا الحرازي وجنينها ابن 9 اشهر أثناء توجهه بها الى المستشفى للولادة . pic.twitter.com/j9hf0HrCCr — وليد القديمي (@waleedALQudaimi) November 9, 2021

وعبر ناشطون وصحفيون عن تأثرهم بما حدث للصحفية الحامل وزوجها ومصير ابنهما الذي ظهر معهما في آخر صورة نشرتها رشا على صفحتها بموقع فيسبوك والذي فقد أمه للأبد وربما يفقد أباه أيضًا.

من ناحيته، وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك مساء أمس السلطات الأمنية بالتحقيق في الواقعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وذكرت (سبأ) أن قرار عبد الملك جاء بعدما اطلع من محافظ عدن ومدير أمنها على المعلومات الأولية حول “العملية الإرهابية الغادرة” التي أودت بحياة الصحفية وأصابت زوجها بجروح خطيرة.

قتلت وقتل جنينها في بطنها واصيب زوجها إثر استهدافهم بعبوة ناسفة في خور مكسر بمحافظة عدن المحتلة.

ما حدث للإعلامية #رشا_الحرازي بشع للغاية بعيدًا عن كل الاعتبارات.. pic.twitter.com/RyLzbblaDi — صفي الشامي (@Mood_Alsafi) November 9, 2021

وقالت إن العبوة الناسفة زُرعت في سيارة الصحفية وزوجها، وانفجرت بهما في ساحل أبين بمديرية خور مكسر.

ومنذ سنوات، تشهد عدن تفجيرات واغتيالات متكررة دون أن تتمكن السلطات المسيطرة على المدينة من وضع حد لها.

وتسيطر قوات “المجلس الانتقالي” المدعوم إماراتيًا، على عدن ضمن خلافات مع السلطة الشرعية التي تخوض منذ نحو 7 سنوات حربًا ضد قوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء -شمالي اليمن- منذ 2014.

قال تعالى:"وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤدة"

صورة تدمي القلب لجنين الصحفية رشا الحرازي الذي كانت حاملاً به في الشهر التاسع واستشهدت اليوم اثر تفجير سيارة زوجها بعبوة ناسفه مزقت جسدها وقتلت برفقة جنينها الذي خرج من بطنها وكانه يقول لنا ماذني حتى اقتل وانا في رحم امي!#اليمن pic.twitter.com/ZbcawK3a2q — مجاهد السلالي | Yemen (@m_alsallaly) November 9, 2021

ويقع اليمن في المرتبة 169 -من أصل 180 بلدًا- على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

وتقول منظمات إعلامية وحقوقية داخل وخارج اليمن إن صحفيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كافة أطراف النزاع.

جريمة إرهابية لا يمكن وصف فداحتها ،اغتيال الزميلة الصحفية رشا الحرازي مع جنينها وإصابة زوجها بجروح خطيرة بعد انفجار في سيارتهم في محافظة عدن، نطالب وزارة الداخلية سرعة التحقيق في الجريمة والقبض على المسؤولين عن هذه الجريمة القذرة . pic.twitter.com/XqUlclAY3G — مختار الرحبي (@alrahbi5) November 9, 2021

حد يقنع لي انه الي صار لأصحابي كذب 😭😭

حد يقنعنا ان هذه كلها تمثيلية 😭😭 رشا الحرازي ردي علينا احتاج استيشرك بااشياء كثيرة 💔💔 Mahmoud Ameen 💔💔 نزل ولو منشور وانفي كل شي حصل لو سمحت😭 pic.twitter.com/sT3fby8ECK — Ghadeer Taira | غدير طيرة 🗽 (@Ghadeer_tyrah) November 9, 2021

هل يفتح جنين الإعلامية الشهيدة رشا الحرازي وزوجها الشهيد محمود العتمي أقفال قلوب انحرفت ضمائرها عن الحق، ورغبت في الفتنة والإيذاء والدم

هل تكتفي #عدن من الشقاق ويُنفذ #اتفاق_الرياض بنوايا حسنة، لا غالب فيها إلا الانسان وحياته وروحه هل تعود روح عدن لتستعيد #صنعاء وتفتح أسوار صعدة — سـام الغُبـاري (@SAlghobari) November 10, 2021

رحم الله الشهيدة الاعلامية اليمنية رشا الحرازي التي قضت في انفجار في مدينة عدن أدى أيضا إلى إصابة زوجها بجراح حرجة pic.twitter.com/DEBvlMbe4p — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) November 10, 2021

اما آن للقيامة ان تقوم يا الله….

خرج الجنين من بطن امه اثناء الإنفجار الذي وقع قبل ساعات في عاصمة الموت والفساد عدن

استهدفت المصورة رشا الحرازي وزوجها وإبنها

منظر يشيب له الرأس وتدمع العين دماً.

حسبنا الله ونعم الوكيل. #رافال_الصمود pic.twitter.com/HR713EQ3ix — ☆رافــال_ الصمود. حساب بديل (@lelas132) November 9, 2021

هذا الصحفي العتمي يراسل أحد أصدقائه..قال:

إن الحوثيين يدورون معلومات عنه في عدن وعنوان سكنه وأرقام سيارته.

اليوم أنفجرت عبوة ناسفة بسيارته وهو يحاول إسعاف زوجته للمستشفى كي تضع حملها..أستشهدت زوجته رشا الحرازي وجنينها..بينما زوجها الصحفي العتمي ينازع الموت.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/z0whJUFIWy — عبدالكريم المدي (@almedi2009) November 9, 2021