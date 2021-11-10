طردوا الأطفال وامتطوا الأراجيح.. مستوطنون يقتحمون ساحة ألعاب بحراسة الاحتلال (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساحة ألعاب (تجمّع خربة سوسيا) في تلال جنوب الخليل بالضفة الغربية، ما أدى إلى فرار الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا يلعبون هناك.

وبثت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية، مقطع فيديو للواقعة التي حدثت ظهر 6 من الشهر الجاري، ووثقت استفزاز المستوطنين للأهالي هناك وإفزاع الأطفال، ورصدت وجود نحو 20 من جنود الاحتلال لحراسة المقتحمين.

وأظهر التسجيل المصور، ساحة ألعاب يرفرف فوقها العلم الفلسطيني لكنها اكتظت بالمستوطنين المقتحمين وهم يلهون بالألعاب ويمتطون أراجيح الأطفال مرددين أغنيات بالعبرية في “مشهد استفزازي” بينما يقف جنود الاحتلال عند البوابة لمنع الأهالي من الدخول.

وظهر أحد المستوطنين في الفيديو يخاطب أم فلسطينية قائلًا “هل هذا بيتك؟ (يقصد ساحة الألعاب)، هل أنا في بيتك؟”، لترد بكل حسم مع أخريات “نعم هذا بيتي هذا بيتي”.

وتحدثت فلسطينية أخرى بقوة للجنود بالعبرية قائلة “لو كان هؤلاء الأشخاص فلسطينيون ويفعلون نفس الشيء لكان غالبيتهم معتقلًا إن لم يكن بعضهم ميتًا وأنتم تقفون هنا وكأن عملكم حماية المخرّبين”.

وظهرت أخرى تقول للجنود “هيا اطردوهم الآن”، ليرد عليها أحد المستوطنين وهو يلهو في الساحة مستفزًا إياها “تعالي نلعب”. كما حاول أحدهم التعدي على طفل بالضرب لولا تدخل الأم الفلسطينية التي هددها المستوطن “إذا لمستني سوف أكسر وجهك”.

ويُسمع خلال الفيديو كذلك صوت فلسطيني يقول “الحقيقة هذه منطقة بملكية خاصة وأنت تتعدى الحدود” ليسخر المستوطنون منه وينفجر أحدهم من الضحك مستقويًا بالجنود من حوله.

بعد ذلك فكّك المستوطنون بوابة الساحة -وفق (بتسيلم)- وبعضهم أخذ يتجول بين منازل السكان أمام أنظار الجنود الذين لم يحركوا ساكنًا لمنع الاقتحام. فقط بعد مضي نحو ساعة أبعد الجنود المستوطنين عن التجمع.