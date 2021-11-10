شريحة مزروعة في الدماغ تتمكن من تحويل أفكار رجل مشلول إلى نص بدقة عالية

أظهر رجل مصاب بالشلل إثر إصابة في الحبل الشوكي تعرض لها عام 2007، قدرته على إيصال أفكاره، بفضل نظام غرسة الدماغ الذي يترجم خط يده المتخيل إلى نص حقيقي.

ويعد الجهاز، وهو جزء من تعاون بحثي طويل الأمد يسمى (برين جيت) أو بوابة العقل، واجهة بين الدماغ والحاسوب (بي. سي. آي)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.

ويشير موقع (ساينس أليرت) إلى أن الرجل الذي كان يبلغ من العمر 65 عاما عند إجراء الدراسة، لم يقم بأي كتابة فعلية، حيث إن جميع أطرافه مشلولة.

وأثناء الدراسة التي نشرت في مجلة (نيتشر) العلمية، ركز الرجل كما لو كان يكتب بشكل فعال، مفكرا في صنع الحروف بقلم وورقة وهميين.

وأثناء قيامه بالتجربة سجلت الأقطاب الكهربائية المزروعة في القشرة الحركية إشارات نشاط دماغه، والتي فسرت فيما بعد عبر خوارزميات تعمل على كمبيوتر خارجي، وتم فك تشفير مسارات القلم التخيلية للرجل، والتي تتبعت عقليا 26 حرفا من الأبجدية وبعض علامات الترقيم الأساسية.

ويقول الباحث الأول في الدراسة فرانك ويليت “يستخدم هذا النظام الجديد كلا من النشاط العصبي الغني المسجل بواسطة الأقطاب الكهربائية داخل القشرة وقوة النماذج اللغوية لخلق نص سريع ودقيق”.

ويقول الموقع إن الرجل أظهر كم يمكن أن يصبح نظام الكتابة اليدوية الافتراضي واعدا بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا تقريبا كل حركات جسدية مستقلة.

وأظهرت الاختبارات قدرة الرجل على تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفا في الدقيقة (حوالي 18 كلمة في الدقيقة)، بدقة تصل إلى 94% تقريبا (ودقة تصل إلى 99% مع تمكين التصحيح التلقائي).

ويشير الموقع إلى أن هذا المعدل ليس فقط أسرع بكثير من تجارب (بي. سي. آي) السابقة، ولكنه ربما يكون بسرعة الكتابة نفسها لمستخدمي الهواتف الذكية في الفئة العمرية للرجل والتي تبلغ حوالي 115 حرفا أو 23 كلمة في الدقيقة.