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سوريا.. سخرية من فوز ابنة ماهر الأسد بالمركزين الأول والثاني في مسابقة للفروسية

شام ماهر الأسد (مواقع التواصل)
10/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202112:14 AM (مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل تعليقات ساخرة على فوز ابنة ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالمرتبة الأولى والثانية معاً في بطولة محلية للفروسية.

وسخر سوريون من فوز (شام ماهر الأسد) بالمرتبين معًا وذلك للمرة الثانية ببطولة لفروسية القفز على الحواجز، كما تداولوا صورًا سابقة تعود لعام 2019  كانت قد وضعت إحدى قدميها على المركز الأول والثانية على المركز الثاني في إشارة لحصولها عليهما سويًا.

وغرد الناشط قتيبة ياسين قائلاً “‏للمرة الثانية، شام ابنة ماهر الأسد تحصل على المرتبتين الأولى والثانية في الفروسية وإعلام الأسد الرسمي يحتفي بهذه المناسبة، الحمد لله ما عندها غير قدمين”.

وكتب مغرد آخر “‏في عصر سرعة وسهولة وصول المعلومة ما زال آل الأسد يعيشون خارج التاريخ، يعتقدون أن العالم يصدق هذا الخداع”.

وأفادت الوكالة الرسمية للنظام السوري (سانا)، في خبر نشرته الأحد الماضي، باختتام المرحلة الثانية من دورة السلام لفروسية قفز الحواجز، بعد منافسات استمرت لأربعة أيام في نادي الشهيد باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.

وتوجت الفارسة شام الأسد بلقب الفئة العليا “أ” لارتفاع 145 سم،  ثم حلت في المركز الثاني أيضا في نفس الفئة بمشاركتها على جواد آخر وجاء الفارس عمرو حمشو في المركز الثالث والفارس أحمد حمشو في المركز الرابع والفارس همام الخولي في المركز الخامس، وفقًا للوكالة الرسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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