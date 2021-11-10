سوريا.. سخرية من فوز ابنة ماهر الأسد بالمركزين الأول والثاني في مسابقة للفروسية

تداول رواد مواقع التواصل تعليقات ساخرة على فوز ابنة ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالمرتبة الأولى والثانية معاً في بطولة محلية للفروسية.

وسخر سوريون من فوز (شام ماهر الأسد) بالمرتبين معًا وذلك للمرة الثانية ببطولة لفروسية القفز على الحواجز، كما تداولوا صورًا سابقة تعود لعام 2019 كانت قد وضعت إحدى قدميها على المركز الأول والثانية على المركز الثاني في إشارة لحصولها عليهما سويًا.

شام بنت ماهر الأسد تفوز بالمركزين الأول والثاني بنفس الوقت بإحدى مسابقات الفروسية… عن عقلية عائلة الأسد في حكم سوريا pic.twitter.com/CRYYDvbWIp — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) November 8, 2021

وغرد الناشط قتيبة ياسين قائلاً “‏للمرة الثانية، شام ابنة ماهر الأسد تحصل على المرتبتين الأولى والثانية في الفروسية وإعلام الأسد الرسمي يحتفي بهذه المناسبة، الحمد لله ما عندها غير قدمين”.

للمرة الثانية.. شام ابنة ماهر الأسد تحصل على المرتبتبن الأولى والثانية في الفروسية وإعلام الأسد الرسمي يحتفي بهذه المناسبة

الحمد لله ما عندها غير قدمين pic.twitter.com/UKXnZZRGRa — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 8, 2021

وكتب مغرد آخر “‏في عصر سرعة وسهولة وصول المعلومة ما زال آل الأسد يعيشون خارج التاريخ، يعتقدون أن العالم يصدق هذا الخداع”.

وأفادت الوكالة الرسمية للنظام السوري (سانا)، في خبر نشرته الأحد الماضي، باختتام المرحلة الثانية من دورة السلام لفروسية قفز الحواجز، بعد منافسات استمرت لأربعة أيام في نادي الشهيد باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.

وتوجت الفارسة شام الأسد بلقب الفئة العليا “أ” لارتفاع 145 سم، ثم حلت في المركز الثاني أيضا في نفس الفئة بمشاركتها على جواد آخر وجاء الفارس عمرو حمشو في المركز الثالث والفارس أحمد حمشو في المركز الرابع والفارس همام الخولي في المركز الخامس، وفقًا للوكالة الرسمية.

شام #ماهر_الأسد تفوز بلقب الفئة (أ) لارتفاع 145 سم، وتحتل المركز الأول والثاني وتتوعد في المرة القادمة أن تحتل المركز الثالث يحنيما يصبح لها 3 أقدام. pic.twitter.com/07UsY8gr42 — Saed AL HAJ ALI (@Saedhajjali) November 8, 2021

مؤخرًا كنت عم قلها لماما إني كتير مشتهيه اتعلم الرماية أو ركوب الخيل ومستغربة إنو ليش ماحدا بيتقنها عنّا، قالتلي " هدول بسوريا ما لإلنا، اختاريلك شي هواية تانية تحبيها.." شي بضحك وبيزعل كتير. https://t.co/YwvjqpWq5M — ساره. (@Sarah666r) November 8, 2021

في عصر سرعة وسهولة وصول المعلومة مازال ال الاسد يعيشون خارج التاريخ

يعتقدون ان العالم يصدق هذا الخداع https://t.co/Ip1uQHSdDv — Abderrahmane Elderbashi (@derbashi1981) November 8, 2021