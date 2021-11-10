أردوغان يزور ضريح أتاتورك في ذكرى رحيله ودقيقة صمت في أنحاء تركيا (فيديو)

شهدت كافة أرجاء تركيا، اليوم الأربعاء، وقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة 09:05 صباحا، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فيما شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم إحياء الذكرى بزيارة ضريحه.

ودقت صفارات الإنذار في عموم البلاد عند الساعة التي توفي فيها أتاتورك في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938.

وتوقف معظم المواطنين لدى دق صفارات الإنذار، في حين عاش كثيرون لحظات مؤثرة بهذه المناسبة.

مشاركة أردوغان

وشارك الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مراسم إحياء ذكرى وفاة أتاتورك، عند ضريحه في العاصمة أنقرة.

وكتب أردوغان رسالة في سجل زوار الضريح، أكد فيها على استمرار سعي حكومته من أجل زيادة نمو وتنمية الجمهورية التركية وجعلها نجمة ساطعة في المنطقة والعالم.

#مباشر: الرئيس #أردوغان يشارك في "مراسم إحياء ذكرى أتاتورك" التي تنظمها المؤسسة العليا للغة والتاريخ في قاعة أوركسترا السيمفونية الرئاسية التاريخية https://t.co/L3bZ2iQv97 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 10, 2021

وشدد على تحقيق الحكومات المتعاقبة نجاحات كبيرة في شتى المجالات، وخاصة التعليم والصحة والأمن والصناعة، ومضيها بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة لعام 2023.