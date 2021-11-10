تونس.. استمرار الاحتجاجات في مدينة عقارب والأمن يطلق قنابل الغاز (فيديو)

تواصلت في مدينة (عقارب التونسية) ، اليوم الأربعاء، المظاهرات احتجاجا على إعادة فتح مكب النفايات بالمدينة، وعلى “قمع السلطات الأمنية ضد المحتجين السلميين في المدينة” بحسب المتظاهرين.

وقال المحتجون إنهم خرجوا في مظاهرات سلمية بمطالب محددة، لكن السلطات تعاملت معهم بطرق غير سلمية ووصفتهم بأنهم “إرهابيون”.

وقالت امرأة إن المظاهرات خرجت لتطالب بحقوق المواطنين، لكن تصدى لها الأمن بكل قسوة، وتساءلت عن سبب لجوء قوات الأمن لاستخدام القوة ضدهم رغم خروجهم في مظاهرة سلمية.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين، وأكدوا أن مطالبهم شرعية تتعلق بما يعانون منه بسبب وجود مكب النفايات، مؤكدين أنهم لا ينتمون لأي جهة أو حزب سياسي.

إضراب عام

وبدأ، اليوم الأربعاء ،تنفيذ إضراب شامل بمدينة عقارب احتجاجا على التدخل الأمني ضد المتظاهرين.

وشمل الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إغلاق المؤسسات الرسمية والمحلات التجارية بالمدينة التي شهدت انتشارا واسعا لوحدات الجيش لتأمين مؤسسات حكومية عقب انسحاب الأمن.

وكانت قوات الأمن انسحبت من المنطقة عقب إحراق المركز، ظهر الثلاثاء، دون الإعلان رسميا عن تسجيل إصابات جراء المواجهات.

وخرجت الاحتجاجات ،مساء أول أمس الإثنين، رفضا لإعادة السلطات فتح مكب نفايات في المدينة بعد إغلاقه منذ نحو شهر ونصف، بسبب شكاوى السكان من تلوث البيئة.

وبحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في حادثة وفاة الشاب الذي يقول الأهالي إنه توفي جراء استنشاقه غازا مسيلا للدموع فيما تنفي قوات الأمن ذلك.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، عندما اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد عدة قرارات استثنائية أقال بموجبها الحكومة وجمّد البرلمان واتخذ خطوات أخرى اعتبرها البعض “انقلابا” وانتقدتها حكومات ومنظمات دولية.