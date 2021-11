الحرس الثوري: الإفراج عن الناقلة الفيتنامية بعد استعادة نفط إيران

قالت إيران، اليوم الأربعاء، إنها أفرجت عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قالت إنها كانت محاولة أمريكية لمصادرة نفط مملوك لإيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أن قواته البحرية أحبطت محاولة أمريكية لـ”سرقة” نفط إيراني في بحر عمان قبل ذلك بنحو أسبوع، وأنه قام بمصادرة الناقلة التي نقل الأمريكيون النفط الإيراني إليها”.

إلا أن واشنطن نفت ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام قوات بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.

وأكد الحرس أنه “تم إطلاق الناقلة سوثيس المصادرة”، وذلك وفق ما أورد موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” اليوم.

وأوضح أن ذلك تم “بموجب قرار قضائي وبعد إفراغ حمولتها من نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء بندر عباس” الواقع في جنوب إيران، والمطل على مضيق هرمز الاستراتيجي، ولم يحدد الحرس تاريخ حصول ذلك.

إلا أن موقع “تانكر تراكرز” المتخصص في تعقب السفن وحركة الملاحة البحرية، أورد مساء الثلاثاء أنه “يبدو أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن سوثيس. هي الآن فارغة وتتجه جنوبا”، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

BREAKING: Iran's IRGC appears to have now released the SOTHYS. She is currently empty and underway in a southward direction. Though her reported destination is Dubai, her current trajectory is the Gulf of Oman. Iran's RIMA is holding the $50M of oil which SOTHYS received in June. pic.twitter.com/BmQ6rgGeIE

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) November 9, 2021