إثيوبيا.. جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء النزاع واعتقال موظفين في الأمم المتحدة

وأعلنت 9 جماعات إثيوبية تحالفا يوم الجمعة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو ضد الحكومة الفيدرالية برئاسة أبي أحمد.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، وأمرت الحكومة الأمريكية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة البلاد.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لنحو 30 عاما، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي عام 1991.
وأزاح أبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت الأخيرة إلى معقلها.
وبعد خلافات استمرت لشهور أرسل أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي لطرد السلطات الإقليمية التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفيدرالي، وأعلن انتصاره في 28 فبراير/شباط، لكن في يونيو/حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.