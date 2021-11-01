كتفته وأرغمته على تناول الطعام.. رضيع يستنجد بوالديه لإنقاذه من المربية (فيديو)

اكتشف زوجان أمريكيان بمحض الصدفة لحظة مأساوية عاشها صغيرهما بينما كانت مربيته تعنفه وتكتفه من أجل إرغامه على تناول الطعام.

وفتح زوجان من ولاية كارولينا الشمالية كاميرا المراقبة الخاصة بمنزلهما ليجدا طفلهما الرضيع ديكلان مكتف الذراعين خلف ظهره من قبل مربيته التي أطعمته قسرًا بدفع الطعام داخل فمه بينما كان ينهمر في البكاء.

وصعق الوالدان من المقطع الذي شاهداه لطفلهما الصغير الذي كان في عهدة المربية لورن رو من أجل الاهتمام به ورعايته.

وظهر الطفل ديكلان في المقطع يستنجد بوالده ويصرخ “بابا. لا” مرارًا وتكرارًا في إشارة إلى رفضه الطعام وخوفه من المربية.

وشارك الزوجان المقطع على موقع فيسبوك وأبلغوا الشرطة التي قامت بدورها باعتقال المربية واتهمتها “بسوء معاملة الأطفال”.

وقالت لورا أوغلسبي والدة الطفل بعد اعتقال المربية “لقد استنزفتنا جميعًا عاطفيًا بسبب هذه التجربة برمتها”.

وأضافت “هدفنا الرئيسي الآن هو التأكد من أن هذا الفعل سيكون ملازمًا لها حتى لا تتمكن من ارتكاب هذه الممارسات مع أطفال أخرين أو حتى كلب أو أي شخص بشكل عام”.

وبعد الواقعة، أرسلت لورا إلى المربية اللقطات التي التقطتها كاميرا المراقبة إلى جانب رسالة نصية لم تتلقَ ردًا عليها.

وكتبت “لم نعد تحتاج إلى مربية أطفال واقتراحي هو ألا تكوني مربية أطفال على الإطلاق حتى تتعلمين كيف تتعاملين مع الأطفال بصبر”.

وتابعت “الطريقة التي تعاملت بها مع ديكلان أثناء جلوسه على كرسيه في محاولة لإجباره على الطعام هي إساءة معاملة للأطفال. لقد حطمتي قلب أم”.

,وأوضح ماكس أوغلسبي أن اللقطات التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد “مقطع صغير من الساعتين التي قضتها لورين رو تمارس فعلتها تلك مع ابننا”.

يشار إلى أن الزوجين وظفا مربية لرعاية طفلهما لبضعة أيام كل أسبوع أثناء انشغالهما بتجديد حانة يمتلكانها وطلاء أرضياتها.