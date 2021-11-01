اليمن.. قتلى وجرحى في قصف للحوثيين على مسجد جنوب مأرب (فيديو)

قال وزير الإعلام اليمني إن “29 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم صاروخي شنّه المتمردون الحوثيون مساء الأحد،” أصاب مسجداً في مديرية (الجوبة) قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

واستهدف القصف مسجداً ومركزاً إسلامياً في قرية (العمود) بمنطقة الجوبة بمحافظة مأرب شرقي صنعاء.

وغرّد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني قائلاً إن الهجوم “أسفر عن استشهاد 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال”، معتبرا أن “هذه المجزرة المروعة هي ضمن سلسلة القتل الممنهج للمدنيين على يد مليشيات الحوثي الإرهابية”.

١-من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب، وهذه المره بصاروخين بالستيين "ايراني الصنع" أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والاسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن استشهاد 29 مدني بينهم نساء واطفال — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 31, 2021

ومساء الخميس، قتل 13 شخصا بينهم طفل في هجوم صاروخي شنّه الحوثيون واستهدف منزل زعيم قبلي موال للحكومة المعترف بها دوليا في الجوبة، حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وتشهد مديرية الجوبة معارك محتدمة بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وصعّد الحوثيون حملة للسيطرة على مدينة مأرب في فبراير/شباط. و-مأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط التي تحمل الاسم نفسه -، هي آخر معقل للحكومة المعترف بها دولياً في شمال البلد الغارق في الحرب.

وقد زعموا هذا الأسبوع أنّهم “باتوا يحاصرونها من عدة جهات وأنّ سقوطها أصبح مسألة وقت”.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ عام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.