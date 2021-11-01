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الأخبار|إيطاليا

تحية عسكرية من بايدن لأردوغان تغزو المنصات.. وهكذا رد الرئيس التركي (فيديو)

1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202111:05 AM (مكة المكرمة)

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحية عسكرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما في لقطة حظيت بانتشار وتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما كان قادة الدول مجتمعين لالتقاط صورة رسمية، رأى الرئيس الأمريكي الرئس التركي فلوح له ثم حياه عسكريًا، ورد أردوغان التحية من خلال وضع يده على قلبه قبل أن يذهب ويصافحه.

وكانت الرئاسة التركية أصدرت بيانًا أمس الأحد بشأن اجتماع الرئيس التركي مع نظيره الأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وذكر البيان أن الاجتماع “عقد في مناخ إيجابي وتناول العلاقات الثنائية”، كما أشار إلى أن الرئيسين “أعربا عن ترحيبهما بالخطوات المتبادلة في ملف التغير المناخ”.

 

وأضاف أن الرئيسين “أكدا إرادتهما المشتركة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات التركية الأمريكية، وأنهما اتفقا على تشكيل آلية مشتركة لمتابعة هذه الخطوات”.

وتابع بيان الرئاسة التركية أن “الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن بحثا في اجتماعهما الثنائي الخطوات المتبادلة التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين بلديهما”.

كما لفت البيان إلى أنه “تم التأكيد على أهمية التحالف في إطار ” الناتو (شمال الأطلسي) وأرضية الشراكة الاستراتيجية”.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن أعرب لأردوغان خلال الاجتماع عن مخاوفه من امتلاك تركيا صواريخ (إس-400) الروسية.

كما لفت بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيسين ناقشا العملية السياسية في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان والانتخابات في ليبيا والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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