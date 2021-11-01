هلع وصدمة.. سائح إسباني يقتحم بسيارته مستشفى في المغرب (فيديو)

اقتحم سائح إسباني بسيارته قسم الحالات الطارئة في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة المغربية الرباط، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون اقتحام شخص بسيارته قسم الطوارئ، الأمر الذي أحدث هلعًا لدى الطاقم الصحي وزائري المستشفى.

وأوضح بلاغ للشرطة أن المعطيات الأولية تشير إلى “قيام المشتبه به باقتحام قسم الطوارئ بشكل خطير ومتعمد، ملحقًا خسائر مادية جسيمة بالمستشفى، وتسبب في إصابة حارس أمن خاص بجروح في قدمه، فضلًا عن تعرض ممرضة ومريضة لحالة صدمة قوية جراء قوة الاقتحام”.

ويخضع السائح للتحقيق من قبل الشرطة القضائية لتحديد خلفيات ارتكاب هذا الحادث، بينما أشار ناشطون إلى أن الحادث على خلفية دفع فاتورة المستشفى الذي تعالج فيه والدته.