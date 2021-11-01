تحدي “لعبة الحبار” يتسبب في إصابة أطفال بحروق خطيرة وتلف أعصاب.. ماذا جرى؟

أصيب مراهق بحروق شديدة من الدرجة الثالثة في ساقه إثر محاولته تنفيذ تحدي تيك توك الشهير والمستوحى من مسلسل (لعبة الحبار).

كان أيدن هيغي، 14 عامًا، يشعر بالملل أثناء فترة الإغلاق في مدينة سيدني الأسترالية -الذي جرى في وقت سابق من الشهر الماضي- عندما قرر تجربة تحدي “قرص العسل” الذي يظهر في البرنامج التلفزيوني الكوري الشهير.

وينطوي التحدي على صنع شريحة رقيقة من قرص العسل ثم نحت شكل باستخدام دبوس دون كسره.

حاول أيدن -كغيره من المراهقين حول العالم- صنع قرص العسل مستخدمًا وصفة وجدها على تيك توك وتتضمن خلط الماء مع بيكاربونات الصودا والسكر في كوب بلاستيكي.

ولكن عندما وضع الكوب البلاستيكي داخل الميكروويف انصهر الكوب وانفجر الخليط مما أدى إلى تدفق السكر المذاب إلى ساقيه.

وقالت والدته لصيحفة الديلي تلغراف البريطانية “وصل الخليط لدرجة حرارة عالية جدًا، وعندما أخرج الكوب انفجر في يده وتسبب في حرقها”.

وأضافت “ولأنه كان خليطًا من السكر والبلاستيك المذابين معًا، فقد نزل إلى ساقه ثم إلى ركبته ثم إلى أسفل ساقه، وظل عالقًا على جلده يحرق فيه لمدة طويلة.

عانى أيدن من حروق من الدرجة الأولى في يده وحروق عميقة وتلف في أعصاب ساقه، ويخشى الأطباء من أنه سيحتاج إلى عملية ترقيع للجلد.

أصيب أيدن بحروق خطيرة في يده ورجله (ديلي ميل)

وأوضحت والدته أنها كانت في غرفة أخرى وقت وقوع الحادث كانت وأن الكثير من الأكواب لديها تصلح للاستخدام في الميكروويف، لكن بعضها ليس كذلك ولا يستطيع الأطفال معرفة الفارق.

وعلى مدار الشهر الماضي، زادت عمليات البحث على محرك غوغل عن “وصفة قرص العسل” و”تحدي قرص العسل” بشكل كبير في جميع أنحاء العالم لاسيما في أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا.

وأيدن هو واحد من ثلاثة أطفال دخلوا إلى مستشفى الأطفال في ويستميد بمدينة سيدني الشهر الماضي بسبب حروق بعد محاولتهم تنفيذ هذا التحدي، ما جعل المستشفى تحث الآباء على التزام اليقظة مع ارتفاع التقارير عن إصابات مستوحاة من لعبة الحبار في جميع أنحاء العالم.

الأطفال الثلاثة أصيبوا بحروق أثناء محاولتهم إذابة السكر ثم نقله على ورق الخبز، وتراوحت الإصابات بين حروق خفيفة إلى تلف بالأعصاب.