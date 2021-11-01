الاحتلال يواصل تهويد المقبرة اليوسفية ويقرر الاستيلاء على أراض بالشيخ جراح (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التهويد في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة بالقدس لليوم الثامن على التوالي، بينما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بالاستيلاء على 5 دونمات بحي الشيخ جراح.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن بلدية الاحتلال واصلت منتصف ليلة أمس وصباح اليوم تدنيس المقبرة وأعمال التهويد والتخريب بهدف إقامة حديقة، وذلك جزء من مشروع للمستوطنين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أحكمت قبضتها على المقبرة بعدما عملت على مدار أسبوع على تشييد سور يفصل بين صرح الشهداء والمقبرة اليوسفية، بالإضافة إلى بوابة على مدخلها كما صبت كميات من الإسمنت على الجهة الغربية منها، وواصلت منع الوصول إلى المقبرة.

كما نصبت أمس مجموعة جديدة من كاميرات المراقبة داخل المقبرة فضلًا عن كشافات إضاءة لتسهيل عمليات التهويد ليلًا.

وأدت عمليات الحفر والتهويد التي قامت بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة على مدار الأسبوع الماضي إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين

الاستيلاء على 5 دونمات بالشيخ جراح

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح لصالح بلدية الاحتلال في القدس بحجة إقامة حديقة عامة.

وقال الناشط بالشيخ جراح صالح ذياب لوكالة الأنباء الفلسطينية إن محكمة الاحتلال العليا أصدرت أمس قرارا يقضي بالاستيلاء على قطعة أرض تعود لأربع عائلات فلسطينية بهدف تحويلها إلى حديقة عامة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن بلدية الاحتلال حاولت عام 2016 الاستيلاء على نفس الأرض ولكن محاولاتها باءت بالفشل آنذاك.

وقال كمال عبيدات -هو أحد المالكين المتضررين- إن قرار محكمة الاحتلال جاء للاستيلاء على الأرض المجاورة لأحد الفنادق، بهدف رفع نسبة البناء فيه من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع لصالح بلدية الاحتلال.

وأشار عبيدات إلى أن هذه القضية تنظر فيها محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن مساحة الأرض كانت تستخدم موقفاً للباصات والمركبات، وذلك تمهيدًا لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة المستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح وإخلاء المواطنين منها بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال سببه غياب العقوبات الدولية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن هذا القرار جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة وأحيائها وبلداتها، والتضييق على المواطنين وتشديد القيود على حياتهم لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.

اقتحام الأقصى

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن 93 مستوطنًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض المقدسيون -بالتوازي مع جرائم الاحتلال- لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، فضلا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.