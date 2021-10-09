“نموت وتحيا فلسطين”.. المنتخب الفلسطيني الأولمبي يفوز على الإمارات ويهتف لأرضه المحتلة (فيديو)

تصدرت هتافات الفريق الأولمبي الفلسطيني منصات التواصل الاجتماعي العربية، عقب فوزه على نظيره الإماراتي.

وفاز المنتخب الفلسطيني على الإمارات بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة غرب آسيا للشباب التي تستضيفها السعودية حاليا.

نموت وتحيا فلسطين هتافات المنتخب الاولمبي الفلسطيني بعد الفوز على المنتخب الامارتي الاولمبي #فلسطين_الامارات #الفدائي pic.twitter.com/O6bdVrAatG — Mohammad AlQadi (@ALQadiPAL) October 8, 2021

وعقب الفوز، احتفل لاعبو الفريق وأطلقوا أصواتهم بالهتاف لوطنهم فلسطين، وتعالت هتافات “نموت نموت وتحيا فلسطين” في الملعب مع لحظة الاحتفال بالفوز.

ورفع المنتخب الفلسطيني بهذا رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب الإمارات عند 3 نقاط.

اتفاقيات التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين تمت برعاية ترمب

التطبيع مع إسرائيل

ووقعت كل من الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافه البيت الأبيض.

وتوسعت العلاقات بين إسرائيل والدول التي طبعت علاقاتها معها منذ توقيع الاتفاقات، من تبادل افتتاح السفارات والرحلات الجوية المباشرة والصفقات الاقتصادية وغيرها.