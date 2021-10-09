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نجم التنس العالمي ديوكوفيتش يحتفي بفنانة عربية.. ما القصة؟ (فيديو)

9/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202104:47 PM (مكة المكرمة)

لاقت رسومات لمصممة عربية، استحسانا كبيرا لدى مشجعي نجم التنس العالمي (نوفاك ديوكوفيتش) كما أثارت إعجاب نجم التنس العالمي وعشاق الفن.

ونشرت المدونة العربية إسراء على تويتر عملا فنيا يظهر احتفالات اللاعب بتحقيقه للبطولات وكتبت عليها “قمت أخيرا بعمل تصوير لوحي وملصق احتفالي صغير، لثلاثة من احتفالات نجم التنس بتحقيق بطولات كبرى.

وأبدى النجم الصربي إعجابا بالرسوم وقام بإعادة نشر الصور على حسابه على تويتر وغرد “رائعة. شكرا جزيلا”.

نجم التنس الصربي

وحقق لاعب التنس صربي نجومية كبيرة في عالم الكرة الصفراء بعد أن حصد العديد من الألقاب، من بينها بطولة قطر الدولية للتنس عام 2017 للمرة الثانية على التوالي.

ولد نجم التنس في يوم 22 مايو/أيار1987 في العاصمة الصربية بلغراد، ونشأ في وسط عائلة تمتهن الرياضة، حيث مارس والداه رياضة التزلج التي تعتبر الأكثر شعبية في بلاده.

وبدأ ديوكوفيتش رحلة الاحتراف وهو في سن 14 في بطولات الناشئين بمنافسات الفردي والزوجي على الصعيدين الأوربي والدولي، وفاز بإحداها، وفي 2003 شارك في بطولات عديدة مثل بطولة ميونيخ وبطولة صربيا ومونتينيغرو ووصل إلى التصنيف الثاني عالميا.

حقق ديوكوفيتش في مسيرته العديد من الألقاب، وتوج بـ12 لقبا في البطولات الكبرى، منها بطولات “غراند سلام” (أستراليا المفتوحة 4 مرات) وبطولة ويمبلدون 2011، وأمريكا المفتوحة وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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