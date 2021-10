نجم التنس العالمي ديوكوفيتش يحتفي بفنانة عربية.. ما القصة؟ (فيديو)

لاقت رسومات لمصممة عربية، استحسانا كبيرا لدى مشجعي نجم التنس العالمي (نوفاك ديوكوفيتش) كما أثارت إعجاب نجم التنس العالمي وعشاق الفن.

ونشرت المدونة العربية إسراء على تويتر عملا فنيا يظهر احتفالات اللاعب بتحقيقه للبطولات وكتبت عليها “قمت أخيرا بعمل تصوير لوحي وملصق احتفالي صغير، لثلاثة من احتفالات نجم التنس بتحقيق بطولات كبرى.

وأبدى النجم الصربي إعجابا بالرسوم وقام بإعادة نشر الصور على حسابه على تويتر وغرد “رائعة. شكرا جزيلا”.

وحقق لاعب التنس صربي نجومية كبيرة في عالم الكرة الصفراء بعد أن حصد العديد من الألقاب، من بينها بطولة قطر الدولية للتنس عام 2017 للمرة الثانية على التوالي.

ولد نجم التنس في يوم 22 مايو/أيار1987 في العاصمة الصربية بلغراد، ونشأ في وسط عائلة تمتهن الرياضة، حيث مارس والداه رياضة التزلج التي تعتبر الأكثر شعبية في بلاده.

So I finally got to doing my little celebratory painting/poster design for the amazing 3 Slams @DjokerNole won this season and I loved how I got to relive every beautiful (and stressful) moment while working on it and I hope you guys will like it ❤️@jelenadjokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/98YmPkGnE6

— Esraa 😺 إسراء (@star_991) October 6, 2021