إسبانيا.. الحمم البركانية تجرف مزيدا من المنازل في جزيرة لا بالما (فيديو)

جرفت أنهار من الحمم البركانية مباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية، اليوم السبت، واشتدت مأساة مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

وقال شهود لوكالة رويترز إن الحمم أتت على أربعة مبانٍ على الأقل في قرية كاييخون دو لا جاتا.

وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا، في 19 من سبتمبر/أيلول الماضي، ودمر أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6 آلاف نسمة لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وشوهِد وميض البرق قرب البركان الثائر، في ساعة مبكرة، اليوم، وسبق أن وجدت دراسة نشرتها دورية (رسائل بحوث الجيوفيزياء)، عام 2016، أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.

وجرفت الحمم أكثر من 370 فدانا من الأراضي الزراعية معظمها مزارع موز، وهو أحد المحاصيل الرئيسية بالجزيرة.

وقال متحدث باسم مؤسسة إنير التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية “وجهنا النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات لجزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسبًا لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد”.

وقالت شركة آينا التي تنظم المرور الجوي بإسبانيا إن مطار لا بالما مغلق، منذ أول من أمس الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل ما زالت مفتوحة.

