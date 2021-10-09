أول محادثات مباشرة منذ الانسحاب.. وفد أمريكي رفيع يلتقي قادة من طالبان

نقلت رويترز عن مسؤولين كبيرين بالإدارة الأمريكية، إن وفدا أمريكيا سيجتمع مع ممثلين بارزين من حركة طالبان الأفغانية في الدوحة يومي السبت والأحد في أول اجتماع مباشر على مستوى عال منذ انسحاب القوات الأمريكية.

وقال المسؤولان إن الوفد الأمريكي عالي المستوى سيضم مسؤولين من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية ووكالات المخابرات.

ويتوقع خلال المحادثات أن يضغط الوفد الأمريكي على طالبان لضمان مواصلة توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وآخرين للخروج من أفغانستان والإفراج عن المواطن الأمريكي المخطوف هناك (مارك فريريتشز).

وكشف المسؤولان أن القضية الأخرى التي تحظى بأولوية، تتمثل في حمل طالبان على الوفاء بالتزاماتها بأنها لن تسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى معقلا لتنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات.

أفراد من القوات الأمريكية والبريطانية في أفغانستان (غيتي)

كما سيضغط الوفد من أجل تحسين سبل حصول المواطنين على المساعدات في الوقت الذي يواجه فيه البلد احتمال حدوث انكماش اقتصادي “حاد حقا وربما يستحيل منعه”.

ونقلت رويترز عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية -لم تسمه- إن “هذا الاجتماع هو استمرار للتواصل البراغماتي مع طالبان وهو ما نقوم به بشأن أمور حيوية للأمن القومي”.

وأضاف المسؤول الأمريكي قائلا “الاجتماع لا يتعلق بمنح اعتراف أو إضفاء شرعية، ما زلنا واضحين في أن الشرعية يجب أن تُكتسب من خلال أفعال طالبان”.

ولن يكون زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان ضمن الوفد، وقد قاد لسنوات الحوار الأمريكي مع طالبان وكان أيضا شخصية رئيسية في محادثات السلام مع الحركة، بحسب رويترز.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حركة طالبان تعاونت إلى حد كبير في السماح للمواطنين الأمريكيين بالمغادرة، لكن نحو 100 أمريكي من أصل أفغاني، لا يزالون مترددين حيال مسألة الخروج من أفغانستان.

وتقرّ الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من إخراج جميع حلفائها الأفغان الذين أرادوا المغادرة خلال الجسر الجوي الذي نقل آلاف الأشخاص من مطار كابل قبل الانسحاب.