عشرات المصابين إثر حادث تصادم بين قطارين في تونس (فيديو)

أصيب 33 شخصا على الأقل، مساء الخميس، إثر حادث تصادم بين قطارين جنوب العاصمة التونسية.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان إن “33 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة إثر اصطدام قطارين في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية”.

بدوره، أفاد موقع قناة (نسمة) التونسية بأن التصادم وقع بين “قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض”.

ونقل الموقع عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية “أسفها” لوقوع الحادث.

وأعلنت الشركة عن بدء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه إضافة إلى تحديد المسؤولين.

وفي السياق، قال شهود عيان بينهم صحفيون إن حادث تصادم القطارين وقع على السكة الحديدية الرابطة بين تونس العاصمة والضواحي الجنوبية (مدينة مقرين رياض).

وبلغت أول حصيلة معلنة لعدد الضحايا بين المسافرين 21 مصابا ارتفعت فيما بعد إلى 33، وفق بيان وزارة النقل التونسية.