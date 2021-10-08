عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير في مسجد بولاية قندوز شمالي أفغانستان (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم وأصيب 140 آخرون في انفجار استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان اليوم الجمعة، وفق مصادر طبية لوكالة فرانسبرس.

وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي لفرانس برس “حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحا”. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة أطباء بلا حدود للوكالة إن “أكثر من 90 مصابا وأكثر من 15 جثة” نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

ووقع الانفجار ظهر اليوم الجمعة أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

وقال مسؤول في طالبان إن انفجارا وقع في مسجد في إقليم قندوز بشمال شرق أفغانستان اليوم الجمعة مما أدى إلى سقوط عدة قتلى.

قتلى وعشرات الجرحى في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في ولاية #قندوز شمالي #أفغانستان pic.twitter.com/hczIiGXn9F — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2021

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر “وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا”.

وأضاف أن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

ووقعت عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان من بينها هجوم على مسجد في كابل، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

وشهدت أفغانستان عددا من الهجمات والتفجيرات تبنى معظمها تنظيم الدولة، من بينها هجوم على قاعة حفلات في ولاية (جوزجان شمالي أفغانستان) أدى لمقتل عروس وإصابة آخرين.

وأعلنت طالبان مطلع الشهر الحالي أنها داهمت مخبأ لتنظيم الدولة وقتلت واعتقلت عددا من أفراده، بعد يوم من إعلان الحكومة تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بتعقب مقاتلي التنظيم.