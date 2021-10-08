Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الشمال السوري

شاهد: طفل سوري نشأ في زمن الحرب يترشح لجائزة السلام الدولية

الطفل السوري محمد عزيز أسمر (الجزيرة مباشر)
8/10/2021

يلقب الطفل السوري محمد عزيز أسمر بـ”الحاسبة البشرية” لعبقريته في الأرقام والحساب الذهني حيث سطع نجمه علميا وسط زمن الحرب ليرشح لجائزة السلام الدولية للأطفال للعام الحالي.

وعندما التقت الجزيرة مباشر بمحمد في ريف إدلب تحدث عن نفسه قائلا “عمري 13 عاما من مدينة بنش بالشمال السوري وأمتلك موهبة في الحساب الذهني والتخطيط الهندسي وتعلم الإنجليزية ولعبة الشطرنج والرسم والخط العربي”.

يتقن محمد اللغة الإنجليزية ويتحدث بها في تسجيلاته المصورة التي يتناول فيها العديد من القضايا أبرزها معاناة الأطفال، ثم ينشرها على صفحته في فيسبوك.

يقول “منذ فترة صدر قرار بإغلاق المعبر (معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية) فسجلت فيديو تحدثت فيه عن الأضرار التي ستلحق بمخيمات اللاجئين”.

وحول مواهب محمد المتعددة يقول والده إن ابنه “استطاع تكريس مواهبه لشرح القضية السورية والتكلم عن مصابي الحرب وأحلام الأطفال وما يتعرضون له بسبب الحرب والنزوح”.

ويشعر محمد كذلك بمسؤولية تجاه الأطفال ومعاناتهم فيذهب للمخيمات لتعليمهم الحساب، ويسعى جاهدا لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم قدر استطاعته.

يقول “عشت طفولتي بزمن الحرب وكنت أرى الأطفال حول العالم يعيشون في سلام وأمان بعكس أطفال سوريا، ولذلك أشعر بمسؤولية تجاههم وأحاول مساعدتهم بأي طريقة”.

ترشح اسم محمد لـ”جائزة السلام الدولية للأطفال” ضمن 169 اسما من 39 دولة، ويقول إنه يريد فتح مركز لرعاية الأطفال أصحاب المواهب في حالة فوزه.

ومنذ 2005، تُمنح الجائزة سنويا لمن قدّم مساهمة كبيرة في الدفاع عن حقوق الأطفال وتحسين أوضاع المعرضين للخطر، ومنحت العام الماضي للطفل “سادات الرحمن” من بنغلاديش.

والجائزة مقدمة من (مؤسسة حقوق الأطفال) ومقرها أمستردام، ويحصل الفائز على منحة دراسية ومنصة عالمية للترويج لحقوق الأطفال، كما تستثمر المؤسسة مبلغ 100 ألف يورو في مشروعات مرتبطة بمجال عمل الفائز داخل بلده.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أسير فلسطيني أفرج عنه بعد 19 عاما: كأني ولدت من جديد وهذا ما يحتاجه الأسرى بالسجون (فيديو)

مأزق يواجه الغرب.. رويترز: خطط لنقل الأموال إلى أفغانستان دون المرور عبر طالبان

الأمن البحريني يقمع مظاهرات مناهضة للتطبيع ويعتقل بعض المحتجين (فيديو)

بسبب الخلاف مع الصين.. وول ستريت جورنال: عسكريون أمريكيون يدربون جيش تايوان سرا

البحرية الأمريكية
الأكثر قراءة

وزير الصناعة السوداني: جنود البرهان هم المتورطون في فض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

ما حقيقة فيديو احتراق سيارة الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد؟

بعد السويد والدنمارك.. فنلندا توقف استخدام لقاح موديرنا لتطعيم الشباب الذكور

ظهور نادر لسوزان مبارك على قبر زوجها في ذكرى نصر أكتوبر (صور)