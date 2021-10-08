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الأخبار|مصر

ظهور نادر لسوزان مبارك على قبر زوجها في ذكرى نصر أكتوبر (صور)

رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202102:03 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، سوزان مبارك وهي برفقة نجليّها علاء وجمال في زيارة لقبر والدهما، يوم الأربعاء تزامنا مع احتفالات مصر بنصر حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن سوزان مبارك “حرصت على زيارة قبر زوجها الراحل برفقة نجليها والدعاء له وسط حضور لمحبيه، الذين حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية لهم أثناء زيارتهم لقبر الرئيس المصري الأسبق”.

وفي السياق، شكر علاء مبارك من شارك عائلته زيارة قبر والده الراحل.

وغرّد عبر تويتر “نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل من حضر أمس عند الوالد فى ذكرى السادس من أكتوبر”

وأرفق عبارة الشكر بصورتين مختلفتين لوالده، إحداهما بالزي العسكري والثانية بالزي المدني عندما كان رئيسا للجمهورية.

واستقبل المصريون زيارة عائلة مبارك لقبر الرئيس الأسبق في ذكرى نصر أكتوبر بردود أفعال متباينة.

ونشر حساب على تويتر يحمل اسم (زيزي تيجر) صورا من الزيارة وكتب “سيمفونية في حب الرئيس حسني مبارك يعزفها أبناء مصر الشرفاء. كل الشكر والتقديرلأبناء مصر المباركيين الأوفياء”.

وعلق يحيي السيد النجار على الزيارة وقال “حسني مبارك نتفق أو نختلف حول سياسات فترة حكمه المخيبة للآمال لكن لا يمكن إنكار عطائه العسكري”.

ووصف أحمد ويعرف نفسه على أنه مواطن مصري، حسني مبارك بأنه “أحد صناع النصر”.

وكتب على تويتر “صناع النصر.. نصر أكتوبر المجيد الزعيم المنتصر محمد أنور السادات وقائد القوات الجوية وصاحب الضربة الجوية اللواء طيار محمد حسني مبارك”.

فيما تساءلت منال محمد عن أسباب تجاهل الإعلام لسوزان مبارك لا سيما خلال الفعاليات المرتبطة بنصر أكتوبر.

وغردت “هما ليه مش بيجيبوا ماما سوزان تحكي عن أكتوبر زي ماما جيهان (زوجة الرئيس الأسبق الراحل أنور السادات). ولا هو مش طايق عيلة مبارك كلها”.

وحكم مبارك مصر لنحو 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ودخل السجن بعد ضغوط ومظاهرات ضد المجلس العسكري.

وبعد انقلاب يوليو/تموز 2013 -الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي- برأه القضاء، قبل أن يتوفى في 25 فبراير/شباط 2020 بعد صراع مع المرض، وأقيمت له جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات عسكرية وسياسية رفيعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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