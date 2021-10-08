ريف فنلندا يحتاج المزيد من الذكور.. ما القصة؟

تخشى قرى في الريف الفنلندي أن تصبح مقتصرة فقط على الرجال بعدما ارتفعت ما يعرف باسم “هجرة الأدمغة النسائية”.

ولوحظت هذه الظاهرة مؤخرا في بلدة إينونكوسكي، شرقي فنلندا، التي غادرتها النساء منها بحثا عن حياة أفضل ووظائف أكثر، تاركات وراءهن مجموعات من الرجال.

وأرجع خبراء محليون هذه الظاهرة المتنامية إلى “الفارق في المستوى التعليمي”، مشيرين إلى أن الشابات غالبا ما يحصلن على نتائج أفضل ويتابعن التعليم الثانوي في مواقع أخرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس.

وكذلك فإن استمرار “الاستقطاب السائد في سوق العمل” يعد مشجعا للنساء على مغادرة الريف حيث لا تزال هناك أعمال محسوبة على الرجال وأخرى على النساء.

وقال ميكا لايكاس (20 عاما) -وهو من سكان إينونكوسكي ويعمل في مجال البناء- إن “الفتيات لسن مهتمات بالعمل في المزارع، خلافا لما عليه حالنا”.

وبالإضافة إلى مسألة العمالة، اعتبر بعض سكان هذه البلدات أن “صوت الشابات ليس مسموعا في مسار اتخاذ القرارات المحلية”، حسب المصدر ذاته.

وهناك تدن في فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية من النساء في الريف حيث تعد المهن الذكورية الطابع محرّك سوق العمل في هذه المناطق.

وفي ظل هجرة الأدمغة النسائية وازدياد فاتورة الرعاية الصحية بالكبار في السن، تسعى بعض البلديات في الريف إلى ثني النساء عن الهجرة أو اجتذابهن مجددا إليها.

وأطلقت سلطات كاينو منطقة التي تقع على بعد سبع ساعات من شمال هلسينكي حملة بالتعاون مع شركات لاستحداث مزيد من فرص العمل للنساء وتحفيز مشاركتهن في الحياة السياسية وتقديم صورة أكثر شمولية ودينامية للمنطقة.

من جهتها، قالت فيفي رينكينن التي تركت بلدة إينونكوسكي في السادسة عشرة من العمر لوكالة الأنباء الفرنسية إنها تركت البلدة التي يوازي فيها عدد الرجال ضعف عدد النساء بسبب “رحيل كل صديقاتها”.

وأضافت “كان الأمر مملا بعض الشيء وكنت بحاجة إلى ما يؤنسني”.

وبالفعل غادرت رينكينن إلى جزيرة مالطا المتوسطية والتحقت بمدرسة ثانوية في المنطقة التي تبعد نحو ساعتين عن بلدتها.

ويبلغ عدد سكان فنلندا 5 ملايين و500 ألف نسمة، ويبلغ متوسط أعمار السكان في فنلندا نحو 43.1 سنة وفقا لإحصائيات عام 2020.

وتبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية في دولة فنلندا نحو 86.1% وفقاً لإحصائيات العام ذاته.