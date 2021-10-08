جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تثير “فتنة” على مواقع التواصل.. هل صلاح أحق من رونالدو؟

“فتنة رياضية” اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، في أعقاب قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، بمنح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر/ أيلول متفوقا على لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح.

وانتقد بعض جماهير الدوري الإنجليزي على اختلاف جنسياتهم قرار الرابطة، واعتبروا أن المباريات التي عقدت في سبتمبرالماضي ترجح كفة فوز محمد صلاح بلاعب الشهر.

وغرد حساب لشخص يدعى ويليام على تويتر “الدوري الإنجليزي الممتاز لديه أجندة ضد محمد صلاح، بالطريقة نفسها التي لم يشملوا بها (مسعود) أوزيل في فريق الموسم عندما صنع رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 146 مع 19 تمريرة حاسمة صنعت أهدافا في الدوري”.

The Premier League have an agenda against Mo Salah, the same way they didn’t include Özil in the team of the season when he created a record ever 146 with 19 league assists… the same way english media always attack Pogba I wonder if they have something in common 🤔 — William (fan account) (@OzilThings) October 8, 2021

وخاض محمد صلاح خلال شهر سبتمبر 3 مباريات مع ليفربول، قاد خلالها فريقه إلى فوزين وتعادل، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

أما كريستيانو رونالدو فسجل هو الآخر 3 أهداف مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات لعبها، بينما لم يصنع أية أهداف.

وفي نهاية المطاف، فاز ليفربول الملقب (بالريدز) خلال سبتمبر بمباراتين وتعادل في أخرى، بينما نجح مانشستر يونايتد الملقب (بالشياطين الحمر) في الفوز بمبارتين فقط من أصل ثلاث.

وتصدّر نجم مانشستر يونايتد القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين، والتي ضمت أيضا كلا من جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، ألان سان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد)، محمد صلاح (ليفربول)، وإسماعيلا سار (واتفورد).

يذكر أن محمد صلاح يتصدرقائمة هدافي بريميرليج برصيد 6 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وخلال سبتمبر أيضا، وصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي.

استنكار رياضي

وأبدى الإنجليزي جاري لينكير، نجم توتنهام السابق، اندهاشه من عدم حصول المصري محمد صلاح، جناح ليفربول على جائزة لاعب الشهر عن شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغرد على تويتر “رونالدو كان رائعًا، لكن محمد صلاح كان يجب أن يفوز.. بشكل مريح”.

وفي السياق، تصدر اسم (محمد صلاح) أكثر الأوسمة انتشارا على موقع تويتر.

وكتب بون أدول “مو صلاح هو لاعب الشهر بالنسبة لي”.

Mo Salah is the player of the month! In my book pic.twitter.com/gydqQLrIAk — Pun_Adol (@RichuJay_) October 8, 2021

كما علق حسن “هذه أكبر مزحة في تاريخ كرة القدم. حتى كريستيانو رونالدو لم يتوقع ذلك”.

غضب مصري

أعلنت وسائل إعلام مصرية صراحّة عن غضبها إزاء قرار “بريميرليج” باختيار رونالدو اللاعب الأفضل في سبتمبر.

وعنون موقع صحيفة (اليوم السابع) “صلاح vs رونالدو.. الأرقام تؤكد تفوق الفرعون على الدون فى سبتمبر”.

واختار موقع “الجول” المصري لخبر فوز رونالدو بلاعب الشهر عنوان “رغم تألق صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي”.

كما نشرت صحيفة (المصري اليوم) تحليلا بعنوان “من المسؤول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟”.

يشار أن عملية التصويت في جائزة البريميرليج لأفضل لاعب في الشهر تتم على 3 أجزاء.

الجزء الأول هو الخاص بالجماهير ويقوم الجمهور بالتصويت للاعب الأفضل من ضمن المرشحين لجائزة الشهر عبر الموقع الرسمي للبريميرليج، وهي العملية التي تمثل 10% من الناتج النهائي للتصويت في الجائزة.

الجزء الثاني هو الخاص بلجنة مُشكلة من البريميرليج تضم 30 اسمًا بين نجوم سابقين وحكام سابقين وإعلاميين بريطانيين بجانب 3 ممثلين للشركات الراعية (إي أيه سبورتس – باركليز- بدوايزر).

أما الجزء الثالث والأخير يتعلق بقادة فرق اللاعبين المرشحين للجائزة، وهنا يتمكن كل قائد فريق للاعب مرشح من التصويت نيابة عن زميله.

Cristiano Ronaldo winning the PL player of the month for September ahead of Mo Salah has made me realize that corruption is not only found among African leaders. — Kobby Founda🇬🇭 (@Founda_) October 8, 2021

The moment @MoSalah heard that @Cristiano had been voted POTM by the sausages on the committee at the @premierleague 😎#theyshouldhavegonetospecsavers pic.twitter.com/7lmUZDzA73 — Tony Bowden – Glos ☎ (@smartcommsglos) October 8, 2021