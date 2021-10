جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تثير “فتنة” على مواقع التواصل.. هل صلاح أحق من رونالدو؟

“فتنة رياضية” اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، في أعقاب قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، بمنح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر/ أيلول متفوقا على لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح.

وانتقد بعض جماهير الدوري الإنجليزي على اختلاف جنسياتهم قرار الرابطة، واعتبروا أن المباريات التي عقدت في سبتمبرالماضي ترجح كفة فوز محمد صلاح بلاعب الشهر.

وغرد حساب لشخص يدعى ويليام على تويتر “الدوري الإنجليزي الممتاز لديه أجندة ضد محمد صلاح، بالطريقة نفسها التي لم يشملوا بها (مسعود) أوزيل في فريق الموسم عندما صنع رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 146 مع 19 تمريرة حاسمة صنعت أهدافا في الدوري”.

The Premier League have an agenda against Mo Salah, the same way they didn’t include Özil in the team of the season when he created a record ever 146 with 19 league assists… the same way english media always attack Pogba

I wonder if they have something in common 🤔

