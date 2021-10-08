تأثيرات “شاهين” تغرق الشوارع وتدمر البنية التحتية في أكبر محافظة يمنية (فيديو)

غرقت شوارع مدينة المكلا في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) بالمياه جراء أمطار غزيرة وفيضانات وتوفي شاب بسبب صعقة كهربائية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

واجتاحت السيول شوارع المدينة وجرفت سيارات بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، ناتجة عن تأثيرات إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان المجاورة.

وقالت مصادر محلية وسكان إن شخصا على الأقل لقي حتفه غرقا في مدينة المكلا، مساء الأربعاء، بسبب السيول الجارفة التي سببتها الأمطار الغزيرة.





وذكرت أن مدينة المكلا شهدت فيضانات وسيول جارفة ناتجه عن الأمطار الغزيرة، ما تسبب في أضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية وجرف عشرات السيارات.

وتسببت السيول في انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة في المكلا، وعزل أجزاء من المدينة بعد أن غمرت المياه الطرق الرئيسية.

ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد شهدت، مساء أمس الخميس، أمطارا متوسطة وسط توقعات بتحولها إلى غزيرة في بعض المناطق.

وقالت مصادر محلية وسكان إن بعض مناطق محافظتي شبوة وأبين شهدت، أمس، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة ناتجة عن تأثيرات إعصار شاهين.

كانت الهيئة الحكومية للأرصاد الجوية في اليمن حذرت من احتمال تأثر 6 محافظات بصورة غير مباشرة من حالة عدم الاستقرار الجوي التي خلفها إعصار شاهين.

وقالت في نشرة “بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي”، وحذرت من احتمال تأثر محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع.

ولقي 30 شخصا منهم أطفال ونساء و7 فتيات من أسرة واحدة، حتفهم غرقاً، في يوليو/تموز الماضي، بمحافظات شبوة والمهرة وأبين والضالع وإب في جنوب وشرق البلاد إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.