بسبب الخلاف مع الصين.. وول ستريت جورنال: عسكريون أمريكيون يدربون جيش تايوان سرا

كشف مسؤول أمريكي أن عسكريين أمريكيين يدربون جيش تايوان سرا منذ عام على الأقلّ لتعزيز دفاعات الجزيرة ضدّ الصين، كما ذكر لوكالة فرانس برس أمس الخميس مؤكّداً معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر رسمية لم تسمّها أنّ حوالي 20 عسكرياً من الوحدات الخاصة الأمريكية وسريّة من سلاح مشاة البحرية (المارينز) يدرّبون وحدات صغيرة من الجيش والبحرية التايوانيين.

من جهته قال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ هناك مجموعتين: واحدة من الوحدات الخاصة والأخرى من الوحدات التقليدية.

وأكد أنّ عدد أفراد الوحدات الخاصة هو “أقل من 20” وأنّ عدد عسكريي الوحدات التقليدية الذين يخدمون بالتناوب في هذا البلد “ليس كبيراً”.

ولم يحدّد المسؤول متى وصل أفراد الوحدات الخاصة إلى الجزيرة، لكنّه أكّد أنّهم موجودون فيها “منذ أقلّ من عام”.

ولم تنفِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المعلومات التي نشرتها الصحيفة وقال المتحدث باسم الوزارة جون سوبلي “ليس لدي أي تعليق على عمليات أو عمليات نشر أو تدريب محدّدة، لكنّي أودّ أن أؤكّد أنّ دعمنا لتايوان وعلاقتنا الدفاعية يتماشيان مع التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية”، وأضاف “ندعو بيجين إلى احترام التزاماتها بالحل السلمي للخلافات بين الصين وتايوان”.

