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الفائز بنوبل للأدب: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوربا فارغي الأيدي

الروائي عبد الرزاق غورنا الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2021 (مواقع التواصل)
7/10/2021

دعا الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2021 الروائي عبد الرزاق غورنا، أمس الخميس، دول أوربا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من إفريقيا بمثابة ثروة بشرية ثمينة.

وشدد الكاتب المقيم في المنفى ببريطانيا بعد هروبه من تنزانيا على أن هؤلاء “لا يأتون فارغي الأيدي”.

وقال غورنا في مقابلة مع مؤسسة نوبل إن “الكثير من هؤلاء يأتون بدافع الضرورة، ولأنهم بصراحة يملكون ما يقدّمونه. وهم لا يأتون فارغي الأيدي”، داعيا إلى تغيير النظرة إلى “أشخاص موهوبين ومفعمين بالطاقة”.

وبررت لجنة التحكيم اختيارها بفوز عبد الرزاق غورنا، بأن صاحب رواية “باراديس”، يتميز بسرد للأحداث “يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات”.

وكان الروائي قد قال في مقابلة تعود إلى 2016 “أريد بكل بساطة أن أكتب بطريقة تكون أقرب ما يكون إلى الحقيقة وأن أقول ما فيه نُبل”.

ويتميّز الروائي عبد الرزاق غورنا المولود في زنجبار والمقيم في بريطانيا بأعماله التي تغوص في آثار الاستعمار والهجرة على الهوية.

وكوفئ غورنا بالجائزة الأدبية الأرقى تقديرا لسرده الواقعي و”تمسّكه بالحقيقة وإحجامه عن التبسيط”.

ولجأ عبد الرزاق غورنا إلى بريطانيا في نهاية الستينات بعد بضع سنوات من الاستقلال في وقت كان عرب المنطقة يتعرّضون للاضطهاد.

ولم يتسن له أن يعود إلى زنجبار سوى في العام 1984.

وعقب فوزه بالجائزة، كشف غورنا في تصريحاته للصحافة البريطانية “لم أستوعب بعد أن الأكاديمية قررت تسليط الضوء على هذه المواضيع المتجذّرة في أعمالي كلها. ومن المهم التطرّق إليها والتفكر فيها”، معربا عن فخره الكبير بهذه الجائزة.

ويعيش عبد الرزاق غورنا في برايتون في جنوب شرق إنجلترا، ويكتب بالإنجليزية من غير أن ينسى لغته الأم وهي السواحيلية، ويتنقل بين بلدان أفريقية عدة.

ويعمل غورنا في التدريس الجامعي، ودرّس لسنوات في جامعة باييرو في كانو- نيجيريا وفي جامعة كينيت. وكان حصل على الدكتوراه من جامعة كينيت نفسها. وتناول في أطروحته الأكاديمية الأدب ما بعد كولونيالي والمناهض للاستعمار في أفريقيا والكاريبي والهند.

 

واعتبرت الحكومة التنزانية أن تكريم غورنا يشكّل فوزا لتنزايا وللقارة الإفريقية برمّتها.

وقال الناطق باسم الحكومة التنزانية في تغريدة على تويتر توجّه فيها إلى الفائز “كرّمتم من دون شكّ مهنتكم على أفضل وجه. فوزكم هو فوز لتنزانيا وللقارة الإفريقية برمّتها”.

وبات غورنا أول كاتب إفريقي منذ عام 2003 يحصل على جائزة نوبل للآداب والخامس من القارة الذي ينال هذه الجائزة منذ بدء منحها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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