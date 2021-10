الفائز بنوبل للأدب: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوربا فارغي الأيدي

دعا الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2021 الروائي عبد الرزاق غورنا، أمس الخميس، دول أوربا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من إفريقيا بمثابة ثروة بشرية ثمينة.

وشدد الكاتب المقيم في المنفى ببريطانيا بعد هروبه من تنزانيا على أن هؤلاء “لا يأتون فارغي الأيدي”.

وقال غورنا في مقابلة مع مؤسسة نوبل إن “الكثير من هؤلاء يأتون بدافع الضرورة، ولأنهم بصراحة يملكون ما يقدّمونه. وهم لا يأتون فارغي الأيدي”، داعيا إلى تغيير النظرة إلى “أشخاص موهوبين ومفعمين بالطاقة”.

وبررت لجنة التحكيم اختيارها بفوز عبد الرزاق غورنا، بأن صاحب رواية “باراديس”، يتميز بسرد للأحداث “يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات”.

وكان الروائي قد قال في مقابلة تعود إلى 2016 “أريد بكل بساطة أن أكتب بطريقة تكون أقرب ما يكون إلى الحقيقة وأن أقول ما فيه نُبل”.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021