الأمن البحريني يقمع مظاهرات مناهضة للتطبيع ويعتقل بعض المحتجين (فيديو)

اندلعت مظاهرات رافضة للتطبيع بين البحرين وإسرائيل اليوم الجمعة في منطقة رأس الرمان وسط العاصمة المنامة بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية.

وحاول المشاركون التوجه إلى مقر السفارة الإسرائيلية رافعين علم فلسطين ومرددين شعارات تندد بالتطبيع وتعبر عن دعم الشعب البحريني للقضية الفلسطينية.

وما إن انطلقت المظاهرة حتى تصدت لها قوات الأمن التي كانت تطوق المكان بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقلت بعض المشاركين فيها واقتادتهم في سيارات الأمن إلى مكان مجهول بحسب شهود عيان.

عاجل خروج تظاهرة متوجهة لسفارة العدو الإسرائيلي وقوات مكافحة الشغب تلاحق المتظاهرين #البحرين_ترفض_الصهاينة pic.twitter.com/vJHgj9O8Hs — حركة حق (@HAQ_MOVEMENT) October 8, 2021

وكان وفد بحريني زار مدينة القدس هذا الأسبوع ودخلوا المسجد الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ أسبوع افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد سفارة لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات شعبية مناهضة للتطبيع أيضا.

فيدو للتظاهرة قبل قليل المتوجهة نحو سفارة كيان العدو الإسرائيلي المنامة #البحرين_ترفض_الصهاينة

8 أكتوبر 2021م pic.twitter.com/eiCAtTsqPF — Abdul Ghani Al-Khanjar (@AKHANJAR) October 8, 2021

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت العلاقات بين إسرائيل وشركائها الجدد من الخليجيين منذ توقيع الاتفاقات لتشمل تبادل الرحلات الجوية المباشرة وصفقات اقتصادية وغيرها.

#حركة_حق مزيد من صور التظاهر نحو سفارة كيان العدو الإسرائيلي وملاحقة قوات مرتزقة النظام للمتظاهرين مع حصار مشدد للمنطقة#البحرين_ترفض_الصهاينة pic.twitter.com/vAGcppTl5P — حركة حق (@HAQ_MOVEMENT) October 8, 2021