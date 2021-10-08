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الأخبار|البحرين

الأمن البحريني يقمع مظاهرات مناهضة للتطبيع ويعتقل بعض المحتجين (فيديو)

8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202103:38 PM (مكة المكرمة)

اندلعت مظاهرات رافضة للتطبيع بين البحرين وإسرائيل اليوم الجمعة في منطقة رأس الرمان وسط العاصمة المنامة بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية.

وحاول المشاركون التوجه إلى مقر السفارة الإسرائيلية رافعين علم فلسطين ومرددين شعارات تندد بالتطبيع وتعبر عن دعم الشعب البحريني للقضية الفلسطينية.

وما إن انطلقت المظاهرة حتى تصدت لها قوات الأمن التي كانت تطوق المكان بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقلت بعض المشاركين فيها واقتادتهم في سيارات الأمن إلى مكان مجهول بحسب شهود عيان.

وكان وفد بحريني زار مدينة القدس هذا الأسبوع ودخلوا المسجد الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ أسبوع افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد سفارة لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات شعبية مناهضة للتطبيع أيضا.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت العلاقات بين إسرائيل وشركائها الجدد من الخليجيين منذ توقيع الاتفاقات لتشمل تبادل الرحلات الجوية المباشرة وصفقات اقتصادية وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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