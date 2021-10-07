هل نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا؟ خبير فيروسات يوضح (فيديو)

اتفق الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي -استشاري علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا- مع تحذير منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن عدم تجاوز مرحلة الخطر في جائحة كورونا، موضحا أن الدول التي عادت للنمط المعيشي الطبيعي هي تلك التي وصل التلقيح فيها إلى ما يفوق 80% من السكان.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر أن دول شمال أوربا مثل الدنمارك على سبيل المثال رفعت كل أشكال الحظر وفتحت جميع مظاهر الحياة الطبيعية، غير أنه ما زال يوجد تخوف من العودة لموجة رابعة وخامسة في دول أخرى خاصة تلك التي لقحت أقل من 15% من سكانها.

وتابع “دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة على سبيل المثال ولقحت منهم 20 مليون فقط، يظل 80 مليون من السكان مهددين بالفيروس الذي لم يختف من فوق الأرض بشكل نهائي بالطبع”.

وأردف “حوالي 20% فقط حول العالم تلقوا التلقيح، وبالتالي ما زلنا نبتعد كثيرا عن نهاية الوباء ولا تزال نسب التلقيح منخفضة في دول كثيرة وخاصة في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا”.

وكانت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية حذرت من أن العالم “لم يتخطَ مرحلة الخطر” في التصدي لجائحة كورونا، رغم اعتقاد الكثيرين أن الوباء في طريقه للانحسار.

وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 في المنظمة إن 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة أبلغت بها منظمة الصحة الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علمًا بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأكدت خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة على مواقع التواصل أن “الوضع لا يزال متغيرًا للغاية لأننا غير مسيطرين على الفيروس”.

من جهته دعا الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط إلى التعامل بحذر مع التذبذب في أرقام الإصابات والوفيات الناتجة عن الوباء.

وأضاف المنظري في لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أن من الصعب القول إننا وصلنا إلى نهاية الوباء، داعيا للالتزام بأسس ومبادئ الصحة العامة والإجراءات الوقائية التي توصي بها جميع النظم الصحية من أجل خفض أعداد الإصابات والوفيات.

وأوضح المسؤول الأممي أن منظمة الصحة تواجه تحديا كبيرا في توفير اللقاحات بأعداد كافية تمكن من تغطية سكان الدول التي تعاني من شح في الموارد.