لحظات رعب.. نجاة سائق دراجة نارية بأعجوبة من انهيار مبنى كبير بجانبه (فيديو)

أظهر فيديو مأخوذ من كاميرا أمامية لإحدى السيارات، نجاة سائق على دراجة نارية بأعجوبة من انهيار مبنى عليه في شرق تايوان.

وانهار فندق (مانبو هوليداي) فجأة قبل أيام، ليدب الرعب في المارة والأشخاص الموجودين في المكان.

وفي الفيديو، يظهر سائق الدراجة النارية وهو يرتدي سترة زرقاء فاتحة اللون وسروالا أسود وخوذة على الجانب الأيمن من الشاشة، وبعد أن اجتاز السائق الإشارة الضوئية، ظهر مبنى أخضر مكون من 7 طوابق على الجانب الأيمن من الشارع.

وعندما وصلت الدراجة النارية إلى المبنى، بدأ الأخير في السقوط نحو الدراجة، ليقوم السائق بمناورات ويسير بشكل قطري لتجنب كل من المبنى والسيارة المتوقفة عند الإشارة الضوئية أمامه، ويظهر أن سائق الدراجة تمكن بالكاد من تجنب اصطدامه بالمبنى.

وحددت السلطات فيما بعد هوية السائق ويدعى وانغ، وتأكدوا أنه بأمان ولم يصب بأذى.