فرنسا.. مرشح رئاسة محتمل يثير الجدل عقب حديثه عن “خيرات” استعمار بلاده للجزائر (فيديو)

أثار الكاتب الفرنسي والمرشح المحتمل للرئاسة إٍريك زمور الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب دعمه لتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مؤكدا أن فرنسا هي من صنعت الجزائر طيلة 132 عاما، على حد تعبيره.

ويزعم الكاتب ذو الأصول الجزائرية أن المسؤولين في الجزائر لا يتحدثون إطلاقا عن فضل فرنسا والمشاريع التي أنشأتها على غرار المستشفيات والموانئ والبنى التحتية، ولا يذكرون سوى الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاستعمار.

وقال زمور ذو الاتجاه اليميني المتطرف إن الجزائر لم تخرج عن فترات الاستعمار من الرومان للعرب للأتراك إلى فرنسا لكن الجميع لا يتحدث إلا عن الفترة الأخيرة وجرائمها.

وأضاف زمور صاحب كتاب الانتحار الفرنسي “أتمنى لو يمنحونني مستشفى واحدا خلفتّه الفترة العثمانية في الجزائر وليس عشرة ثم لنتحدث بعدها”.

Eric Zemmour : «Il n'y avait pas de nation algérienne avant la colonisation, c'est la France qui a fait l'Algérie», dans #Punchline pic.twitter.com/P4eQb6fdv5 — CNEWS (@CNEWS) October 6, 2021

وقال ناشطون إن حجة الرجل الأخيرة غير مقنعة موضحين أن العثمانيين لم يتركوا مستشفيات فقط بل تركوا قصورا ما زالت تزين العاصمة ومختلف المدن الجزائرية.

وانتقد آخرون تصريحات زمور مؤكدين أنه يستمر في كل مرة في رسم صورة كاريكاتيرية عن نفسه قبيل إعلان ترشحه للرئاسة.

A croire que les plateaux de Tv sont entre les mains d'escrocs se nourrissant d'adultère ….. l'image est là ! 👇 https://t.co/C6tIQj408x — lamine (@LamineKingbird) October 7, 2021

Écoutez attentivement… Après #Petain , la guerre d Algérie…

Pour @ZemmourEric, la #Casbah a été construite par la 🇫🇷…

Et il "connaît bien"… https://t.co/dRBzXtcUL1 — #Patoche (@PDomenget76) October 7, 2021

J’en ai marre qu’un mec qui ne connaît RIEN en Histoire sorte des énormités pareilles sans AUCUNE PUTAIN DE CONTRADICTION. https://t.co/aVqtsOh76L — Dr Jekhlyde (@DrJekhlyde) October 6, 2021

Cette campagne va laisser des cicatrices 😂😂😭😭 https://t.co/MxkCVFRANA — SAVADOGO Maxime (@savamax7) October 6, 2021

Il en a pas marre de dire de la merde lui ? Tous pays a connus des envahisseurs l’histoire d’un pays né se résume pas à ça…

Les romains ont colonisé la Gaule, les anglais, les peuples germaniques, les vikings, les arabes, l’Allemagne à plusieurs reprises https://t.co/R1FsTeQolw — fitamine (@_fitamine) October 6, 2021

وكانت صحيفة (لوموند) الفرنسية قد نقلت تصريحات اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بتغذية الضغينة تجاه فرنسا.

وطعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟

وقال ماكرون إنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر، في إشارة لفترة الوجود العثماني بين عامي 1514 و1830.

وتابع “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وأن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وخلفت هذه التصريحات موجة غضب واسعة من قبل الساسة الأتراك التي اعتبروها خارج السياق.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، تصريحات ماكرون بـ”الشعبوية”، وقال إنها “غير مجدية وسيئة إلى أعلى درجة”.