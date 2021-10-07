مشهد صادم.. امرأة تدفع أخرى من الرصيف باتجاه قطار قادم (فيديو)

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة مترو أنفاق (تايمز سكوير) في مدينة نيويورك لحظة دفع امرأة لأخرى من على الرصيف باتجاه القطار القادم.

وظهرت في الفيديو امرأة تنهض من على أحد المقاعد في المحطة، وسرعان ما دفعت امرأة أخرى من الرصيف إلى القطار عند اقترابه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المجني عليها نقلت إلى مستشفى قريب من المحطة إثر إصابتها بجروح في الوجه والساقين.

وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على المتهم، في منطقة قريبة من محطة المترو وقالت إن لديها ما لا يقل عن 7 اعتقالات سابقة، وكانت آخر 3 منها في مترو الأنفاق.

وفي حادثة مماثلة وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت كاميرا أمنية امرأة وهي تقترب من أخرى ثم تدفعها بعنف نحو قطار قادم.

وسجل الحادث في في محطة (ليكسينغتون أفينيو) خلال رحلة مسائية في 21 يناير.

وقالت الشرطة التي التقطت الهجوم بواسطة الكاميرات التي يرتديها أفرادها إن الضحية محظوظة لأنها على قيد الحياة.

وكان ضابطان يقفان على الرصيف في ذلك الوقت عندما وقع الحادث، وسرعان ما تدخلا واعتقلا المشتبه بها على الفور.