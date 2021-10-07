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الأخبار|فرنسا

فرنسا.. جامع تحت الإنشاء يتلقى رسالة “إعلان حرب”

جامع السلطان أيوب قيد الإنشاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (الأناضول)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202104:15 PM (مكة المكرمة)

تلقى جامع السلطان أيوب (قيد الإنشاء) في مدينة ستراسبورغ الفرنسية رسالة تضمنت تهديدات بالقتل وإساءة للدين الإسلامي.

الجامع التابع لمنظمة (ميلي غوروش) للمجتمع الإسلامي (IGMG) والذي تتواصل أعمال بنائه سيكون أكبر جوامع أوربا بعد افتتاحه للعبادة.

الرسالة التي حملت عنوان “إعلان حرب” أشارت إلى أنه “لا مكان للدين الإسلامي في فرنسا”.

ودعت الرسالة المسلمين إلى الاختيار بين الإقامة على أراضي فرنسا أو الدين الإسلامي.

ولم تكشف الرسالة هوية الجهة التي تقف خلفها.

وقال أيوب شاهين رئيس المنطقة الشرقية في فرنسا لدى منظمة ميلّي غوروش إنهم سبق أن تلقوا تهديدات من هذا القبيل.

وأشار إلى أن مثل هذه التهديدات ازدادت خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يستوعب جامع السلطان أيوب عقب الانتهاء من تشييده 5 آلاف شخص ليكون بذلك أكبر جوامع أوربا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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