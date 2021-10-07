عمره 100 عام.. بدء محاكمة عسكري نازي سابق متهم بارتكاب جرائم حرب (فيديو)

بدأت في ألمانيا، اليوم الخميس، وقائع محاكمة حارس سابق في قوات الأمن النازية الخاصة (إس. إس) يبلغ من العمر الآن 100عام بتهمة المساعدة والتحريض على القتل الجماعي في معسكر اعتقال (زاكسينهاوزن) شمال برلين في الفترة من عام 1942 إلى 1945.

ويواجه الحارس السابق تهما تتعلق بالمساعدة على قتل سجناء في 3518 واقعة في الفترة بين عامي 1942 و1945، حيث يقول الادعاء إن الجرائم كانت متعمدة وبدافع من الحقد.

واقتيد المتهم الطاعن في السن على كرسي متحرك إلى قاعة المحاكمة وكان يحمل ملفا قبالة وجهه ليحمي نفسه من كاميرات الصحفيين.

وتجري المحاكمة في (نيوروبين) الواقعة شمال غرب برلين في قاعة رياضية تخضع لتدابيرأمنية مشددة، بعد أن تم نقل المحاكمة لاستيعاب عدد كبير من الصحفيين الألمان والأجانب وغيرهم من الأطراف المهتمة.

وكان المتهم الذي يبلغ من العمر 21 عاما وقت ارتكابه للجرائم المتهم بها.



وقال محامي المتهم إن موكله يعتزم التزام الصمت حيال الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن موكله سيتحدث في جلسة غد الجمعة عن ظروفه الشخصية بقدر لا يتعلق بالاتهامات.

وخلال تلاوة صحيفة الدعوى، تحدث ممثل الادعاء بالتفصيل عن عمليات القتل الممنهج لآلاف الأشخاص، ومن ذلك إطلاق النار بصورة جماعية في منشآت خاصة وأعمال الإبادة داخل غرف غاز والقتل جراء الإرهاق والمرض.

وقد دعم المتهم هذه الأعمال عن “علم وطيب خاطر على الأقل من خلال ممارسة واجب الحراسة بعناية وهي الممارسة التي تدخل ضمن نظام القتل”.

من جانبه، أعرب نائب رئيس لجنة أوشفيتس الدولية كريستوف هويبنر عن شعوره بخيبة الأمل حيال التزام المتهم الصمت، وقال “نأمل أنه عندما يدلي أقارب الضحايا بأقوالهم عن قتل آبائهم في زاكسينهاوزن أن تصل هذه العاطفة إلى أعماق المتهم فتجعله يبدي الاستعداد لإيجاد كلمات تخلق جسرا إنسانيا بين تاريخه وبين معاناة الآخرين”.

وتم تخصيص 22 يوما للمحاكمة، ويوجد 15 مدعيا بشكل مشترك، بمن فيهم ناجون من المعسكر.

وقال توماس فالتر -محامٍ يمثل بعض المدعيين- قبل المحاكمة إن النظام القضائي الألماني أهمل لعقود من الزمن ملاحقة المجرمين النازيين.

برج حراسة في متحف أقيم في مكان معسكر الاعتقال النازي شتوتهوف (مواقع التواصل)

ومنذ عشر سنوات حاكمت ألمانيا وأدانت أربعة من أفراد قوات الأمن النازية ووسعت تهمة التواطؤ في القتل لتشمل حراس معسكرات وغيرهم من منفذي الأوامر النازية ما يدل على التشدد المتزايد لقضائها مع أن الضحايا يعتبرون ذلك متأخرا.

وقالت الناطقة باسم نيابة نويروبين إيريس لوكلير إن يوزف شوتز “ليس متهما بإطلاق النار على شخص محدد لكنه أسهم في هذه الأفعال من خلال عمله كحارس وإدراكه أن مثل هذه الجرائم كانت تحدث في معسكرات الاعتقال”.

ونظريا، قد يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل لكن عقوبته ستكون بالتأكيد رمزية نظرا لتقدم سنه.