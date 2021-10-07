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رغم قرار تجميد اعتقاله.. الأسير مقداد القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام حتى “الحرية الكاملة” (فيديو)

الأسير مقداد القواسمي يعانق والدته لأول مرة منذ اعتقاله (مواقع التواصل)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202104:43 PM (مكة المكرمة)

يواصل الأسير مقداد القواسمي (24 عاما) من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 78 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية.

وفي أول رسالة له منذ اعتقاله قال القواسمي “لن أرجع عن قرار الأضراب حتى أنال حريتي كاملة ولا أرضى بقرار تجميد الاعتقال. ولن أتناول أي طعام ولا ملح ولا سكر ولا فيتامينات ولو اضطر الأمر أن أضرب عن الماء أيضا سأفعل ولن أتراجع حتى حصولي على قرار (إنهاء أمر اعتقال)”.

وأضاف “رغم خطورة وضعي الصحي ومواجهتي خطر الموت في أي لحظة لن أفك إضرابي عن الطعام حتى انتزاع حريتي لأكون بين بين أهلي وأحبابي، ومستعد للتضحية ودفع الثمن”.

وعانق الأسير مقداد القواسمي والدته ووالده لأول مرة منذ اعتقاله بعد 77 يوم من الإضراب، بعد صدور قرار المحكمة الإسرائيلية بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وكان القواسمي دخل مرحلة الخطر الشديد مؤخرا، وفق مؤسسات دولية وأخرى تعني بشؤون الأسرى، نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام ورفضه تناول المدعمات.

والأسير مقداد القواسمي معتقل منذ يناير/كانون الأول الماضي، ويقبع في سجن عوفر، ونقل مؤخرا إلى مستشفى كابلان الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية.

واعتقل القواسمي مرات عدة، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري كانت أولها عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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