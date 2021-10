زيارة وفد بحريني لحائط البراق بحماية قوات الاحتلال تثير غضبا واسعا (فيديو)

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق زيارة وفد بحريني لحائط البراق في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار حالة من الجدل بين المدونين.

وكتب الناشط أدهم أبو سلمية “وفد مُتصهين من البحرين يزور حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك. الوفد تجول في المكان المحظور على المسلمين دخوله، وهو المكان المخصص لصلاة المتطرفين الصهاينة”.

أما محمد آل ضريبي -وهو أحد أعضاء الوفد البحريني الذي زار القدس- فغرد قائلا “نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة إسرائيل حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال. معًا نحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا والنمو الازدهار لبلداننا”.

وكتب صاحب حساب يحمل اسم “البحرين أمانة” قائلا “نحن نؤمن بأن البحرين بلد الديمقراطية والحريات. فهناك من يرفض التطبيع ومن حقه أن يعبر عن رأيه في حدود القانون. فرفض إسرائيل جزء من ثقافة أهل البحرين والعرب ويصعب تغيير رأيهم تجاه القضية الفلسطينية بين يوم وليلة، ولكن علينا احترام قرارات الدولة السيادية”.

وأخيراً أديت صلاة الظهر جنب إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى في

دولة اسرائيل العظيمة🇮🇱

Finally, I prayed the dhuhr prayer next to my Jewish brethren and loved ones in front of the western wall (HaKotel HaMa'aravi) in the great State of Israel🇮🇱@sharakango

🇧🇭❤🇮🇱 pic.twitter.com/oNRXsISenR

— محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021