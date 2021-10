بينهم امرأة و6 أطفال.. مقتل 20 على الأقل وإصابة أكثر من 200 في زلزال جنوبي باكستان (فيديو)

لقي ما لا يقلّ عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جرّاء زلزال بقوّة 5.7 درجة ضرب إقليم بلوشستان جنوبي باكستان فجر اليوم الخميس بحسب ما أعلنت السلطات. وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال حدث على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد نحو 102 كيلومتر إلى الشرق من إقليم كويتا.

“At least 20 people have been killed and we are estimating that about 100 are injured.”

Houses collapse after magnitude 5.7 earthquake strikes southern Pakistan, with rescue teams attempting to clear debris and gain access to the area https://t.co/ZNsF6DLxw7 pic.twitter.com/pV6rUa0ZYm

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2021