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الأخبار|باكستان

بينهم امرأة و6 أطفال.. مقتل 20 على الأقل وإصابة أكثر من 200 في زلزال جنوبي باكستان (فيديو)

7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202110:53 AM (مكة المكرمة)

لقي ما لا يقلّ عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جرّاء زلزال بقوّة 5.7 درجة ضرب إقليم بلوشستان جنوبي باكستان فجر اليوم الخميس بحسب ما أعلنت السلطات. وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال حدث على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد نحو 102 كيلومتر إلى الشرق من إقليم كويتا.

وأكثر المناطق التي تضرّرت من الزلزال هي مدينة (هارناي) الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبّدة وبدائية شبكات الكهرباء والهاتف فيها.

وقال سهيل أنور هاشمي المسؤول الحكومي في إقليم بلوشستان، إنّ العديد من الضحايا قضوا جرّاء سقوط أسقف أو جدران عليهم، مشيراً إلى أنّ من بين القتلى امرأة و6 أطفال.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني، كما لحقت الأضرار بعدد كبير آخر من المباني بما فيها مبان حكومية، وقال نائب المفوض بمدينة هارناي إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

ونُقل مصابون إلى المستشفى بينما عولج آخرون على محفات في الشارع تحت أضواء كشافات الهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في مستشفى هارناي العام إنّ الزلزال أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة ما اضطرّ العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلاً من ضعف في التجهيزات إلى العمل في الظلام.

وأضاف المسؤول “نعمل من دون كهرباء باستخدام المصابيح وأنوار الهواتف المحمولة”.

زلازل في باكستان

وشهدت باكستان وقوع زلازل مرات عديدة،  لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوربية الآسيوية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أدّى زلزال بقوة 7.5 درجة إلى مقتل 400 شخص في باكستان وأفغانستان.

وقبل 10 سنوات، في 8 أكتوبر 2005، خلّف زلزال بقوة 7.6 درجة أكثر من 73 ألف قتيل و3.5 مليون مشرّد، غالبيتهم في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير.

وكان زلزال شدته 7.7 درجة ضرب كويتا في عام 1935 وأدى لمقتل بين 30 ألفا و60 ألف شخص، ما جعله أحد أسوأ الزلازل التي ضربت جنوب آسيا في التاريخ الحديث.

المصدر : وكالات

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