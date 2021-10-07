أحدهم في حالة حرجة.. إصابة 4 بإطلاق نار داخل مدرسة في تكساس (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما لصلته بحادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في تكساس أسفر عن إصابة 4 بعد شجار نشب في فصل دراسي.

وكشفت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية أن 2 على الأقل من المصابين أصيبا بأعيرة نارية ولا يزال أحدهما في حالة حرجة.

وذكرت أن المشتبه به الذي فرّ من مدرسة ثانوية في أرلنغتون اعتقل بعد مطاردة قصيرة وستوجه له 3 اتهامات بالاعتداء الشديد بسلاح مميت.

Suspected gunman in Texas high school shooting identified, manhunt underway https://t.co/idMpUFOUcC pic.twitter.com/896WZS1MDQ — New York Post (@nypost) October 6, 2021

وأفادت الشرطة أن عملاء من المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية وصلوا أيضا إلى موقع الحادث، الذي وقع في أرلنغتون في منتصف الطريق بين دالاس وفورت وورث.

وقال مساعد قائد شرطة أرلنغتون للصحفيين “ما نعتقد أنه حدث مبدئيا هو أن هناك شجارا بين طالب وشخص آخر في الفصل منج عنه استخدام بندقية”.

وحتى الآن هذا العام وقع ما لا يقل عن 101 حادث إطلاق نار في مدرسة أمريكية ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 56 آخرين.