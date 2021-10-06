انتبه.. كيف يمكن لصورة على إنستغرام أن تضر بصحتك وتعرضك للسمنة؟

قالت دراسة جديدة إن مشاركة صور الطعام على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى قد يكون ضارا بصحتك ويزيد من “محيط الخصر” لديك.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إلى أن نشر صور الطعام يعد أحد أكثر الموضوعات شيوعًا على منصات التواصل، لكن مشاركة لقطات الطعام اللذيذ على مواقع مثل إنستغرام قبل أن تتذوقه قد يكون سيئًا لصحتك.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يصورون وجباتهم يستغرقون وقتًا أطول ليشعروا بالشبع، ويتركهم أكثر رغبة في تناول وجبة ثانية.

وكل عام، يتم نشر المليارات من صور الهواتف الذكية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عشاق الطعام الراغبين في مشاركة تجربتهم مع الآخرين.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن ما يقرب من 70% من جيل الألفية -أولئك الذين ولدوا في الثمانينيات والتسعينيات- يشاركون بانتظام صور الطعام عبر الإنترنت قبل تناوله.

مشاركة لقطات الطعام اللذيذ على مواقع مثل انستغرام قبل أن تتذوقه قد يكون سيئا لصحتك (رويترز)

وقالت الصحيفة إن التصوير ومشاركة الصور يجعل مذاق الطعام أفضل، لأن أخذ اللقطات يجعل الدماغ يركز أكثر على رائحة ومذاق الوجبة.

وقام الباحثون في جامعة جنوب جورجيا في الولايات المتحدة بالاستعانة بـ145 طالبًا وتقسيمهم إلى مجموعتين، وأُعطيت المجموعتان أطباقا من الجبن المقرمش لأكلها ولكن طُلب من النصف التوقف والتقاط صورة أولًا.

مباشرة بعد تناولها، طُلب من المتطوعين تقييم مدى إعجابهم بالطعام وما إذا كانوا يريدون المزيد، وأظهرت النتائج -المنشورة في مجلة (أبيتايت)- أن الذين أخذوا لقطات للطعام قيّموا استمتاعهم بالوجبة أكثر من النصف الآخر.

وقال الباحثون إن التقاط الصور يبدو أنه يغير طريقة إدراك الدماغ للطعام ويزيد من الرغبة في الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، مشيرين إلى أن “ذكريات الطعام والتقاط الصور له يمكن أن تؤثر في مقدار ما نأكله”.

وأضافوا “تشير نتائجنا إلى أن التقاط الصور يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام بعد الاستهلاك”.

وحذر الباحثون “أولئك الذين يسعون إلى تناول أجزاء صغيرة من الطعام، خاصة الأطعمة المغرية التي يريدون التوقف عنها، يجب أن يتجنبوا التقاط صور لما يأكلونه”.