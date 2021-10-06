منظمة الصحة: لم نتخطَ مرحلة الخطر في مكافحة كورونا والوضع لا يزال متغيرا للغاية

حذرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، من أن العالم “لم يتخطَ مرحلة الخطر” في التصدي لجائحة فيروس كورونا، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن الأمر شارف على الانتهاء.

وقالت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد (ماريا فان كيركوف) إن 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علمًا بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأكدت خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الوضع لا يزال متغيرًا للغاية، لأننا غير مسيطرين على الفيروس”.

وأشارت إلى أنه لم يتم تخطي مرحلة الخطر وقالت “لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة، لكن أين تحديدًا نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا لا نستخدم الوسائل التي تجعلنا قريبين من النهاية”.

وأبدت المسؤولة الأممية استغرابها وقالت “ما يصعب فهمه أن وحدات العناية والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، ورغم ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكأن الأمر انتهى تمامًا”.

وشدّدت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد، على أن الفيروس لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.

محتجون على إجراءات التطعيم في نيويورك-5 أكتوبر(رويترز)

وتسبب فيروس كورونا بوفاة نحو 4 ملايين و805 آلاف شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019، وقالت فان كيركوف إن المتوفين في الآونة الأخيرة غالبيتهم غير ملقحين.

وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات المغلوطة والمضللة حول كوفيد-19 التي يتم تداولها على الإنترنت، وقالت إن هذه المعلومات “تؤدي إلى وفيات”.

وكشفت أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهرًا المقبلة، لكنها توقعت السيطرة على كوفيد-19 في نهاية المطاف.