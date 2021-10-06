مفوضة أممية سابقة تدعو الإمارات للإفراج عن الناشط المعارض أحمد منصور

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الإمارات الأربعاء إلى الإفراج عن أحمد منصور الناشط المؤيد للديمقراطية، والذي تقول جماعات حقوقية إنه ربما يتعرض لمعاملة تصل إلى حد التعذيب.

وأضافت خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي “يعتبره المجتمع الحقوقي مدافعًا شجاعًا عن حقوق الإنسان. ستكون هذه خطوة في وقتها دعا إليها أيضًا البرلمان الأوربي”.

وكانت الإمارات قد وصفت مزاعم خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول منصور بأنها خاطئة ولا أساس لها.

وكان منصور، والذي يعرف نفسه بأنه ليبرالي قد ألقي القبض عليه عام 2017 وحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “الإضرار بسمعة الدولة”.

ومنذ اعتقاله احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية.

وكان أحمد منصور الموظف بشركة اتصالات، والشاعر في أوقات فراغه، قد عرف السجن لأول مرة في يونيو/حزيران 2011. لكن السلطات حينذاك تسامحت مع نشاطه، لا سيما حملته على الإنترنت ضد قانون يقيد حرية التعبير.

لكنه حينما دعا إلى إصلاحات ديمقراطية مع 4 من المواطنين، بمن فيهم أستاذ الاقتصاد في جامعة السورون بأبو ظبي ناصر بن غيث، جاء رد الفعل الإماراتي مختلفا كليًا.

ودعت العديد من المنظمات الحقوقية حكومة الإمارات إلى إنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشط الحقوقي منصور، والإفراج عنه من دون قيد أو شرط.