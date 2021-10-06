Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|فلسطين

مدرسة “اللبن الشرقية”.. صراع يومي وفصل جديد من انتهاكات الاحتلال بحق الطلاب (فيديو)

الطلبة  يتعرضون للاحتجاز لساعات واحياناً للاعتقال اضافة الى الاقتحامات المستمرة للمدرسة والاعتداء عليها بالغاز السام (شهاب - موافع التواصل)
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202101:00 PM (مكة المكرمة)

يتعرض طلبة مدرسة اللبن الشرقية الواقعة على الطريق العام بين مدينتي رام الله ونابلس شمالي الضفة الغربية لاعتداءات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يمنع وصولهم إلى المدرسة عبر الشارع العام بشكل شبه يومي، ما يجعلهم يسلكون طريقا وعرة تعرض حياتهم للخطر.

وقبل أيام أفاد المسؤولون في المدرسة أن طالبًا تعرض للدهس بسبب منع الاحتلال الطلاب الذهاب للمدرسة عبر الطريق الرئيسي المعروف.

وقال ياسر غازي مدير المدرسة في تصريحات صحفية إن “مدرسة اللبن الشرقية تقع على الشارع الرئيسي، وتتعرض بشكل يومي لانتهاكات متعمدة من قبل جنود الاحتلال، فالطلبة يتعرضون يوميًا بشكل متكرر قد تصل لاكثر من مرة في اليوم الواحد، لاعتداءات تمنعهم من الوصول لمقاعد الدراسة”.

وأوضح أن “الاحتلال أغلق الشارع المؤدي للمدرسة ومنع الطلاب من الوصول عبر الطريق الرئيسي مما أجبر الطلاب على أخذ طرق وعرة وغير معبدة”.

وأكد أن الطلبة  يتعرضون للاحتجاز لساعات وأحيانًا للاعتقال إضافة إلى الاقتحامات المستمرة للمدرسة والاعتداء عليها بالغاز السام.

ويقول طلبة ومسؤولون فلسطينيون، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدرسة بشكل يومي، بدعوى إلقاء حجارة على مركبات المستوطنين خلال عبورها الشارع العام المجاور للمدرسة.

وعادة ما يطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تحت تلك الذريعة.

وكان وزير التربية والتعليم صبري صيدم قد قال في بيان صحفي سابق، إن “مدارس اللُبن الشرقية تشكل خط المواجهة الأول مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية بحق مدارس القرية وطلبتها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

اقتحامات إسرائيلية للأقصى وحملة اعتقالات بالضفة وتوغل لآليات الاحتلال في غزة (فيديو)

جدد عشرات المستوطنين، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق بالضفة الغربية، بينما توغلت آليات الاحتلال في خانيونس جنوبي غزة.

4/10/2021
المزيد من الأخبار

مقال بالواشنطن بوست: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب الإمارات بقوة

مع تغير الطقس.. إليك 15 نوعا من الأطعمة والمشروبات الصحية قبل قدوم الشتاء

الوالدان على قيد الحياة ولكن.. نداء للرئيس التركي بشأن 3 أطفال سوريين (فيديو)

مفوضة أممية سابقة تدعو الإمارات للإفراج عن الناشط المعارض أحمد منصور

الأكثر قراءة

المرزوقي: قيس سعيد معزول تماما ويشكل خطرا على البلاد (فيديو)

قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين شمالي مصر (فيديو)

النوم العميق أم السريع.. أيهما أكثر صحة؟ وماذا تفعل عندما يكون الأمر بعيد المنال؟

النوم الجيد ليلاً يحسّن الحياة الجنسية للنساء

رئيس حزب الأمة القومي: قرارات “إزالة التمكين” ليست معصومة والبرهان تعهد بتسليم السلطة للمدنيين (فيديو)